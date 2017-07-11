Стрепетов: «Манчини придется играть с листа»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов уверен, что обновленному составу команды потребуется время на то, чтобы сыграться. По его словам, болельщикам не стоит ждать громких побед с первых же туров чемпионата.

— Какая схема у Манчини, можно судить по товарищеским матчам?

— Эти матчи дали больше информации тренеру, чем болельщикам. Например, в первом тайме против «Аустрии» в защите играли Максим Карпов, наш перспективный мальчишка, и Эрнани. Явно эксперимент. Как и перевод Жулиано на позицию центрфорварда. Тренер изучал игроков, пробовал разные сочетания, тактические варианты. Конечно, это не та команда, которую хочет видеть Манчини. Может, процентов сорок от нее. К тому же не забывайте, что перерыв между сезонами маленький. Игроки, занятые в сборных, не получили отдыха. У тренера очень мало времени на то, чтобы создать новую команду. А именно такую цель заявило руководство «Зенита». Играть придется с листа.

— Спаррингов в межсезонье было всего три.

— Думаю, Манчини на первых порах уделил большое внимание тактике. Все-таки итальянский тренер. К тому же «затемнил» подготовку. За «Зенитом» следят конкуренты. Товарищеские матчи команда проводила без скорости. В том числе из-за нагрузок. Но в чемпионате, думаю, увидим другой «Зенит».

— Увидим, наверное, не сразу.

— Команда будет набирать по ходу чемпионата. С первых туров не «полетит». Болельщики должны быть к этому готовы. С каждой игрой должен быть прогресс — вот что самое главное.