Форвард «Манчестер Сити» Ихеначо перейдет в «Лестер»

«Лестер» достиг договоренности о покупке нападающего «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо. Как ранее писал «Бомбардир», сумма сделки оценивается в 25 миллионов фунтов. Переговоры между клубами не завершены, актуальным остается вопрос с опцией обратного выкупа 20-летнего нигерийца в клуб из Манчестера.

Форвард стал игроком «Сити» в январе 2014 года в статусе победителя юношеского чемпионата мира со сборной Нигерии. В минувшем сезоне он забил семь голов и отдал три результативные передачи в 28 играх чемпионата Англии. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Игроком интересовался «Вест Хэм», но главный тренер «молотобойцев» Славен Билич в итоге отказался от идеи приобретения.