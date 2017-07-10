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    Форвард «Манчестер Сити» Ихеначо перейдет в «Лестер»

    «Лестер» достиг договоренности о покупке нападающего «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо. Как ранее писал «Бомбардир», сумма сделки оценивается в 25 миллионов фунтов. Переговоры между клубами не завершены, актуальным остается вопрос с опцией обратного выкупа 20-летнего нигерийца в клуб из Манчестера.

    Форвард стал игроком «Сити» в январе 2014 года в статусе победителя юношеского чемпионата мира со сборной Нигерии. В минувшем сезоне он забил семь голов и отдал три результативные передачи в 28 играх чемпионата Англии. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

    Игроком интересовался «Вест Хэм», но главный тренер «молотобойцев» Славен Билич в итоге отказался от идеи приобретения.

    Источник: Skysports

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    10.07.2017 20:04
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