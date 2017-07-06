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    Ихеначо за 25 миллионов может перейти из «Манчестер Сити» в «Лестер»

    Английский «Лестер» хотел бы приобрести у «Манчестер Сити» нападающего Келечи Ихеначо. Переговоры между клубами уже ведутся и, по данным источника, близки к завершению. Сумма сделки должна составить 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Африканец выступает за «горожан» с 2015 года и за это время успел провести за них 64 матча и забить 21 гол. Год назад Ихеначо продлил контракт с «Сити» до 2021 года. Его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

    Источник: BBC

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    06.07.2017 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 00:04

      Неслабый глоток воздуха для Лестера.... Но... Стоимость 15 лимонов, сумма сделки 25??... Туда, наверное, добропорядочные британцы включили всё - выплаты детскому саду, академии, тренеру, агенту, проценты за каждый ещё не забитый мяч??....

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > insider_retro 7 июля 2017, 06:21

      это называется платить за перспективу... Мбаппе тоже больше 30-тки не стоит, но его хотят купить за 100+ потом, что слишком молод и перспективен

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