Ихеначо за 25 миллионов может перейти из «Манчестер Сити» в «Лестер»

Английский «Лестер» хотел бы приобрести у «Манчестер Сити» нападающего Келечи Ихеначо. Переговоры между клубами уже ведутся и, по данным источника, близки к завершению. Сумма сделки должна составить 25 миллионов фунтов стерлингов.

Африканец выступает за «горожан» с 2015 года и за это время успел провести за них 64 матча и забить 21 гол. Год назад Ихеначо продлил контракт с «Сити» до 2021 года. Его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.