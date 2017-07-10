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    Гендиректор «СКА-Хабаровск»: «РФС провел сертификацию поля. Замечаний к нам не было»

    Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Лефонтов рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе команды.

    «Вчера РФС выдал нам сертификат на поле. Сам стадион получил в пятницу сертификат первой категории с условием, что девятого июля мы предоставим заключение компании «Спорт Тест», касаемое газона. Компания должна была выдать нам сертификат. Вчера мы полностью закончили укладку поля, и они провели сертификацию. Никаких замечаний к нам не было. Теперь и поле, и стадион готовы принимать матчи РФПЛ», – сказал Флегонтов.

    16 июля дебютант РФПЛ в рамках первого тура нового сезона примет «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2017 19:26
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