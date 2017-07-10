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    Карпин: «Интересно ли мне будет увидеть Дзюбу в каком-нибудь клубе РФПЛ? Мне вообще неинтересно его нигде видеть»

    Экс-главный тренер «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин заявил, что его не волнует будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее появилась информация, что петербуржцы намерены продать 28-летнего игрока этим летом и предложили его красно-белым, однако те ответили отказом.

    Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал в московском клубе под руководством Карпина.

    «Вопрос об Дзюбе в «Спартаке» нужно задавать Федуну. Мне лично – по барабану. Что касается других клубов… Ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в «Зените»? «Рубин»? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит, Дзюба может оказаться в Казани.

    Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде», – сказал Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 18:10
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:16

      Блин дык он еще в Динаме не был. Хотя после Пашки теперь его туда не возьмут. Второе дерево они не переживут. Тогда Мордовия подойдет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 июля 2017, 06:16

      Средний, зависимый от партнеров игрок с хорошими физическими данными, но, явно, не отягощен интеллектом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 июля 2017, 06:06

      Все верно, мне так-же Дзюба не интересен. Если он завтра объявит о завершении карьеры, я лично не расстроюсь.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 июля 2017, 05:58

      В соотношении цена-качество явный перекос в сторону первого.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2017, 03:09

      Злопамятен- же ты, Георгиевич, оказывается....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 июля 2017, 00:51

      Неужели а самом деле мы с этим говорящим бревном распрощаемся? По-скорее бы

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > APchelov 11 июля 2017, 05:28

      Ну зачем так, дайте парню шанс, Спартак его дольше терпел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 июля 2017, 22:22

      Вот это и есть НАТУРАЛЬНАЯ характеристика Дзюбы!

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 июля 2017, 21:49

      Просто здорово и ЧЕСТНО сказал!!! Сколько лет пытаюсь докричаться до тренеров, что Дзюба от силы игрок ФНЛ, а в премьер делать НЕЧЕГО, в сборной - тем более!!!

      3
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      Рейтинг: +131

      александр 59 10 июля 2017, 21:42

      Всё таки Дзюба игрок сборной. А мы за неё болеем и волнуемся как она выступит на ЧМ. А при дефиите игроков и Дзюба футболист

      -3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр 59 10 июля 2017, 22:25

      Ты сколько получаешь в рублях? Тебя за брак штрафуют? А этот игрочищка на всех нас ... с высокой башни! А ноги у него растут даже не из задницы...! Он никого, повторяю НИКОГО один в один не обыграет, а в его голову попадать некому! Можно я за 2 лимона евро буду этим "столбом", за которым трясутся комментаторы Матч ТВ?

      3
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > Serjoga 11 июля 2017, 01:12

      Красиво сказал

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2017, 20:52

      Это 5

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