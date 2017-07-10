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  • Карпин: «Интересно ли мне будет увидеть Дзюбу в каком-нибудь клубе РФПЛ? Мне вообще неинтересно его нигде видеть»

Карпин: «Интересно ли мне будет увидеть Дзюбу в каком-нибудь клубе РФПЛ? Мне вообще неинтересно его нигде видеть»

10 июля 2017, 18:10
39

Экс-главный тренер «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин заявил, что его не волнует будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее появилась информация, что петербуржцы намерены продать 28-летнего игрока этим летом и предложили его красно-белым, однако те ответили отказом.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал в московском клубе под руководством Карпина.

«Вопрос об Дзюбе в «Спартаке» нужно задавать Федуну. Мне лично – по барабану. Что касается других клубов… Ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в «Зените»? «Рубин»? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит, Дзюба может оказаться в Казани.

Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде», – сказал Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (39)
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Вадим 1972
1499700837
Руководство Зенита поняли, что у Спартака чемпионство в этом сезоне в честной борьбе не выиграть и решили подложить Спартаку свинью, сбагрив им Дзюбу. СПАСИБО, НЕ НАДО !!!
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Вадим 1972
1499700931
Ну а если серьёзно, то после того, что он наговорил, на фиг он Спартаку не нужен. Нападающий он конечно хороший, но Спартаку сейчас с его приходом пользы не будет.
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Aleksandr_1986_Spb_
1499701079
Дзюба откровенно слабый форвард, примитивный, мало что умеет. Это тот игрок которому стать "звездой" нашего чемпионата помог исключительно лимит. Не было бы лимита, то он и в тогда еще слабом Спартаке не заиграл бы.
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giluxa1963
1499701231
кто хочет видеть Карпина своим тренером -да ни кто
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sochi-2013
1499702708
Плохо, что в детстве Дзюбе не вдолбили истину: Язык мой — враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет.
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DZHEK_VOROBEY1987
1499705054
Да кому нужно это продажное бревно.
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lekseij2007
1499707429
Поддерживаю.
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Диктор
1499708233
Красиво сказал.
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Одинокий волк Маквейд
1499741923
В соотношении цена-качество явный перекос в сторону первого.
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Сибирь за Спартак
1499742376
Все верно, мне так-же Дзюба не интересен. Если он завтра объявит о завершении карьеры, я лично не расстроюсь.
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