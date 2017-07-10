Карпин: «Интересно ли мне будет увидеть Дзюбу в каком-нибудь клубе РФПЛ? Мне вообще неинтересно его нигде видеть»

Экс-главный тренер «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин заявил, что его не волнует будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее появилась информация, что петербуржцы намерены продать 28-летнего игрока этим летом и предложили его красно-белым, однако те ответили отказом.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал в московском клубе под руководством Карпина.

«Вопрос об Дзюбе в «Спартаке» нужно задавать Федуну. Мне лично – по барабану. Что касается других клубов… Ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в «Зените»? «Рубин»? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит, Дзюба может оказаться в Казани.

Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде», – сказал Карпин.