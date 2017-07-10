Мутко: «Допинг у футболистов сборной России? Может, перепутали нас с Германией»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал высказывание экс-главы WADA Ричарда Паунда, который призвал провести новое независимое расследование относительно допинга в российском футболе.

Напомним, ранее ФИФА перепроверила допинг-пробы игроков национальной команды с чемпионата мира-2014, и все они дали отрицательный результат.

«Это уже становится какой-то мыльной оперой. Все это бросает серьезную тень недоверия на всю систему допинг-контроля. Наши пробы с Сочи по третьему разу перепроверяют, отдают в другие лаборатории. Тут какую задачу поставишь, такая и будет решена. Пусть перепроверяют. Скрывать нечего, чемпионат еще не начался, а уже перепроверяют. Не буду называть команды, клубы… Всю команду приезжают проверять. Мы не чемпионы мира. Паунд, наверное, этого не знает. Мы на последних чемпионатах мира из подгруппы не можем выйти. Наверное, просто турнирную таблицу не видел. Может, перепутал нас со сборной Германии или другими командами.

Поветкина таскали за мельдоний, Маша, опять же, Шарапова… А другие психотропные вещества принимают и уходят с терапевтическим разрешением! Нам важно, чтобы была объективность в мире. Пусть перепроверяют, никто ничего скрывать не собирается. У нас футболист одного клуба попался, кто-то разве что-то манипулировал? Его наказали», – сказал Мутко.