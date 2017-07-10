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  • Мутко: «Допинг у футболистов сборной России? Может, перепутали нас с Германией»

Мутко: «Допинг у футболистов сборной России? Может, перепутали нас с Германией»

10 июля 2017, 01:51
13

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал высказывание экс-главы WADA Ричарда Паунда, который призвал провести новое независимое расследование относительно допинга в российском футболе.

Напомним, ранее ФИФА перепроверила допинг-пробы игроков национальной команды с чемпионата мира-2014, и все они дали отрицательный результат.

«Это уже становится какой-то мыльной оперой. Все это бросает серьезную тень недоверия на всю систему допинг-контроля. Наши пробы с Сочи по третьему разу перепроверяют, отдают в другие лаборатории. Тут какую задачу поставишь, такая и будет решена. Пусть перепроверяют. Скрывать нечего, чемпионат еще не начался, а уже перепроверяют. Не буду называть команды, клубы… Всю команду приезжают проверять. Мы не чемпионы мира. Паунд, наверное, этого не знает. Мы на последних чемпионатах мира из подгруппы не можем выйти. Наверное, просто турнирную таблицу не видел. Может, перепутал нас со сборной Германии или другими командами.

Поветкина таскали за мельдоний, Маша, опять же, Шарапова… А другие психотропные вещества принимают и уходят с терапевтическим разрешением! Нам важно, чтобы была объективность в мире. Пусть перепроверяют, никто ничего скрывать не собирается. У нас футболист одного клуба попался, кто-то разве что-то манипулировал? Его наказали», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Дядя Серёжа
1499652608
Надо Поветкина свести с теми, кто поклёп сделал. Да и Машки Шараповой удар нехилый.
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alex1951
1499656383
Допинг - это не обязательно мелдоний.. покурить в баре хорошей травки,для балдежа, что бы на другой день обыграть Н.Зеландию, это две разные вещщи....))))
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Одинокий волк Маквейд
1499665228
Таков наш имидж в мире, ничего не поделаешь.
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alexa1995
1499665767
Стрелочник хуже п*д0раса
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Сибирь за Спартак
1499665984
Наших с немцами сложно перепутать, особенно на поле. Тут допинг нужен.
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Svoysvoemubrat
1499666787
Водка не наркотик.
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insider_retro
1499667839
Даже не знаю... Допинг используют в спорте высших достижений, для повышения тренировочных кондиций и соревновательный результатов.... Что бы прыгнуть выше крыши, выпрыгнуть из штанов, достичь невозможного.... А нашим, вроде как, незачем организм отравлять... В ненапряжном чемпе и так в полноги всё даётся....
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айор балдёжник
1499668344
может и перепутали, а может и нет
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ALeX-161-rus
1499668498
Когда уже тебя уберут????
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Gullit 76
1499670821
Паунд логично решил что этим футболёрам без допинга и манекены не обыграть.
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