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    Мутко: «Допинг у футболистов сборной России? Может, перепутали нас с Германией»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал высказывание экс-главы WADA Ричарда Паунда, который призвал провести новое независимое расследование относительно допинга в российском футболе.

    Напомним, ранее ФИФА перепроверила допинг-пробы игроков национальной команды с чемпионата мира-2014, и все они дали отрицательный результат.

    «Это уже становится какой-то мыльной оперой. Все это бросает серьезную тень недоверия на всю систему допинг-контроля. Наши пробы с Сочи по третьему разу перепроверяют, отдают в другие лаборатории. Тут какую задачу поставишь, такая и будет решена. Пусть перепроверяют. Скрывать нечего, чемпионат еще не начался, а уже перепроверяют. Не буду называть команды, клубы… Всю команду приезжают проверять. Мы не чемпионы мира. Паунд, наверное, этого не знает. Мы на последних чемпионатах мира из подгруппы не можем выйти. Наверное, просто турнирную таблицу не видел. Может, перепутал нас со сборной Германии или другими командами.

    Поветкина таскали за мельдоний, Маша, опять же, Шарапова… А другие психотропные вещества принимают и уходят с терапевтическим разрешением! Нам важно, чтобы была объективность в мире. Пусть перепроверяют, никто ничего скрывать не собирается. У нас футболист одного клуба попался, кто-то разве что-то манипулировал? Его наказали», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2017 01:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 июля 2017, 10:13

      Паунд логично решил что этим футболёрам без допинга и манекены не обыграть.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 10 июля 2017, 09:34

      Когда уже тебя уберут????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 10 июля 2017, 09:32

      может и перепутали, а может и нет

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 09:23

      Даже не знаю... Допинг используют в спорте высших достижений, для повышения тренировочных кондиций и соревновательный результатов.... Что бы прыгнуть выше крыши, выпрыгнуть из штанов, достичь невозможного.... А нашим, вроде как, незачем организм отравлять... В ненапряжном чемпе и так в полноги всё даётся....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 10 июля 2017, 09:06

      Водка не наркотик.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 июля 2017, 08:53

      Наших с немцами сложно перепутать, особенно на поле. Тут допинг нужен.

      6
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Сибирь за Спартак 10 июля 2017, 10:35

      Два стакана и все на одно лицо.

      2
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 10 июля 2017, 08:49

      Стрелочник хуже п*д0раса

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 июля 2017, 08:40

      Таков наш имидж в мире, ничего не поделаешь.

      6
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 июля 2017, 06:13

      Допинг - это не обязательно мелдоний..
      покурить в баре хорошей травки,для балдежа,
      что бы на другой день обыграть Н.Зеландию,
      это две разные вещщи....))))

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 июля 2017, 05:59

      Мутко зарычал, и почти получилось

      0
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