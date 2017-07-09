У Роберто Карлоса родился девятый ребенок

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос в очередной раз стал отцом. Девочка, которую назвали Мариной, стала девятой наследницей для южноамериканца. От нынешней супруги Марианы Лукон этот ребенок второй по счету.

Кроме общих детей с Лукон, у Карлоса есть трое от первого брака и четверо детей, рожденных от разных других женщин.

В период с 1992 по 2006 годы защитник провел 125 матчей за сборную Бразилии и забил 11 мячей.