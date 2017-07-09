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У Роберто Карлоса родился девятый ребенок

9 июля 2017, 22:13
11

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос в очередной раз стал отцом. Девочка, которую назвали Мариной, стала девятой наследницей для южноамериканца. От нынешней супруги Марианы Лукон этот ребенок второй по счету.

Кроме общих детей с Лукон, у Карлоса есть трое от первого брака и четверо детей, рожденных от разных других женщин.

В период с 1992 по 2006 годы защитник провел 125 матчей за сборную Бразилии и забил 11 мячей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Бразилия Карлос Роберто
Комментарии (11)
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acer2003
1499628706
Не стареют .... ветераны ))))
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Tsigan
1499629028
Ай красавец! Любит жужуниться)))
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insider_retro
1499629989
Вот это Карлос заряжает без устали!!....
Ответить
ПаХан638
1499630673
Во настругал=) 7м хоть Алименты платит?=)
Ответить
Как все!
1499631086
Еще двух осталось и можно футбольную команду создавать))
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Lester84
1499632631
Расскажите ему уже кто-нибудь про контрацептивы
Ответить
Алексей Гозиас
1499634922
Поздравляю!!!
Ответить
Docentusa
1499637737
Молодцом!
Ответить
Тоторо
1499639469
Неужели все со штрафного....)
Ответить
OfaZavr
1499670125
Настрогал папа Карлос)))
Ответить
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