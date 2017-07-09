Моуринью пожелал дальнейших успехов Руни, назвав его примером для других игроков

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу ухода из клуба нападающего Уэйна Руни, который 9 июля подписал контракт с «Эвертоном». По мнению португальца, форварда будет не хватать «красным дьяволам» прежде всего вне футбольного поля.

«Мне всегда нравился этот игрок. Не преувеличу, если назову его примером для всех игроков, на него стоит ровняться. Уэйн – настоящий профессионал, который вписал свое имя в историю клуба. Препятствовать его уходу я никак не мог, так как действительно понимаю, что Руни не получает необходимого ему игрового времени. Теперь его опыт будет работать на «Эвертон». Желаю успехов Уэйну!» – резюмировал специалист.

За «красных дьяволов» нападающий выступал с 2004 года и успел провести за них 393 матча и забить 183 мяча.