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    Моуринью пожелал дальнейших успехов Руни, назвав его примером для других игроков

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу ухода из клуба нападающего Уэйна Руни, который 9 июля подписал контракт с «Эвертоном». По мнению португальца, форварда будет не хватать «красным дьяволам» прежде всего вне футбольного поля.

    «Мне всегда нравился этот игрок. Не преувеличу, если назову его примером для всех игроков, на него стоит ровняться. Уэйн – настоящий профессионал, который вписал свое имя в историю клуба. Препятствовать его уходу я никак не мог, так как действительно понимаю, что Руни не получает необходимого ему игрового времени. Теперь его опыт будет работать на «Эвертон». Желаю успехов Уэйну!» – резюмировал специалист.

    За «красных дьяволов» нападающий выступал с 2004 года и успел провести за них 393 матча и забить 183 мяча.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    09.07.2017 18:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 9 июля 2017, 21:37

      Интересно, кто станет следующей жертвой этого монстра?! А Руни хочу пожелать второй молодости и утереть нос гадкому карлику.

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 9 июля 2017, 20:16

      Счастливо Руни! Ты всегда будешь частью МЮ! Великий игрок конечно! Удачи в Эвертоне, удачи на родине!

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