Шишкин назвал свой переход в «Краснодар» шагом вперед

Защитник Роман Шишкин считает, что его переход из «Локомотива» в «Краснодар» – шаг вперед в его карьере.

«Переход в «Краснодар» для меня – шаг вперед, новый вызов в карьере. Уверен, что большие победы с «Краснодаром» впереди. Работаем!» – написал Шишкин в своем инстаграме.

Напомним, что в январе Шишкин перебрался из «Локомотива» на правах аренды в «Краснодар». За это время он провел за «быков» шесть матчей в российской Премьер-лиге.