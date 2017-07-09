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    Шишкин назвал свой переход в «Краснодар» шагом вперед

    Защитник Роман Шишкин считает, что его переход из «Локомотива» в «Краснодар» – шаг вперед в его карьере.

    «Переход в «Краснодар» для меня – шаг вперед, новый вызов в карьере. Уверен, что большие победы с «Краснодаром» впереди. Работаем!» – написал Шишкин в своем инстаграме.

    Напомним, что в январе Шишкин перебрался из «Локомотива» на правах аренды в «Краснодар». За это время он провел за «быков» шесть матчей в российской Премьер-лиге.

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    Источник: Instagram

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    09.07.2017 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 июля 2017, 12:21

      Шишкин уже давно топчется на месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июля 2017, 11:56

      Дурак ты Рома-Локо даже не предложил продлить тебе контракт,значит понимает твое время уже прошло-о каком шаге вперед ты вообще говоришь?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 11:55

      Эхххх, Рома.... Краснодар хорош, но ты как-то и куда-то катишься...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 9 июля 2017, 11:06

      "Шишкин назвал свой переход в «Локомотив» шагом вперед"
      Что простите!?

      1
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