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    Аленичев – после поражения от «Динамо» СПб: «Опять вы про багаж. Вот нравится вам это слово»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от питерского «Динамо» (1:2) в первом туре ФНЛ. Специалист отметил, что не намерен совершать кардинальных изменений в игре команды. которую в прошлом сезоне возглавлял Андрей Тихонов. При этом он подчеркнул, что постарается привнести что-то свое.

    – Результат в первой игре не тот, которого ждали. Хотел бы поздравить «Динамо» во главе с Сашей Точилиным. Считаю, что удача сопутствовала сопернику, но удача сопутствует сильнейшим. Мы хорошо начали, здорово действовали в первой половине тайма, но в середине матча стали играть хуже. Затем провели ряд замен. Отдельно отметил бы забившего Малояна. Но, к сожалению, проиграли.

    – Не было идеи выпустить Малояна с первых минут?

    – Нет, мы наигрывали именно этот состав.

    – Был ли у вас план сыграть матч первым номером?

    – При всем уважении к сопернику, мы хотели сыграть первым номером. Команде, вышедшей из второй лиги, думаю, волнительно играть против третьей команды ФНЛ минувшего сезона.

    – Это уже команда Аленичева или же она играет на багаже Тихонова?

    – Опять вы про багаж, вот нравится вам это слово. Никаких кардинальных изменений не предвидится в игре, но и я постараюсь внести что-то свое, новое, конечно. А «Динамо» – это команда, которая многим дома попортит нервы. Нам вот уже попортила.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 18:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 июля 2017, 14:59

      Никак не заматереет Дима.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 июля 2017, 20:21

      Что то он спокоен, без вопросов надо было выигрывать у питера, у них норм команда, но состав еНИСЕЯ ПОСИЛЬНЕЕ БУДЕТ.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 июля 2017, 19:52

      экс депутат и обладатель еврокубков,участник скандалов и ДТП...
      Просто бесится...
      бесятся,обычно,от бессилия..

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