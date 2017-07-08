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  • Аленичев – после поражения от «Динамо» СПб: «Опять вы про багаж. Вот нравится вам это слово»

Аленичев – после поражения от «Динамо» СПб: «Опять вы про багаж. Вот нравится вам это слово»

8 июля 2017, 18:22
3

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от питерского «Динамо» (1:2) в первом туре ФНЛ. Специалист отметил, что не намерен совершать кардинальных изменений в игре команды. которую в прошлом сезоне возглавлял Андрей Тихонов. При этом он подчеркнул, что постарается привнести что-то свое.

– Результат в первой игре не тот, которого ждали. Хотел бы поздравить «Динамо» во главе с Сашей Точилиным. Считаю, что удача сопутствовала сопернику, но удача сопутствует сильнейшим. Мы хорошо начали, здорово действовали в первой половине тайма, но в середине матча стали играть хуже. Затем провели ряд замен. Отдельно отметил бы забившего Малояна. Но, к сожалению, проиграли.

– Не было идеи выпустить Малояна с первых минут?

– Нет, мы наигрывали именно этот состав.

– Был ли у вас план сыграть матч первым номером?

– При всем уважении к сопернику, мы хотели сыграть первым номером. Команде, вышедшей из второй лиги, думаю, волнительно играть против третьей команды ФНЛ минувшего сезона.

– Это уже команда Аленичева или же она играет на багаже Тихонова?

– Опять вы про багаж, вот нравится вам это слово. Никаких кардинальных изменений не предвидится в игре, но и я постараюсь внести что-то свое, новое, конечно. А «Динамо» – это команда, которая многим дома попортит нервы. Нам вот уже попортила.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Енисей Сочи Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (3)
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shinnik
1499532733
экс депутат и обладатель еврокубков,участник скандалов и ДТП... Просто бесится... бесятся,обычно,от бессилия..
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artem 81
1499620892
Что то он спокоен, без вопросов надо было выигрывать у питера, у них норм команда, но состав еНИСЕЯ ПОСИЛЬНЕЕ БУДЕТ.
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SPARTAK 85
1499860759
Никак не заматереет Дима.
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