Рейнгольд: «С таким багажом на ЧМ сборной России делать нечего, мы абсолютно неконкурентоспособны!»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал выступление сборной России на Кубке конфедераций и подчеркнул, что национальной команде ничего не светит с таким багажом на домашнем чемпионате мира-2018.

«Я уже устал повторять: уже давно пора делать реформы. Когда же сдвиги будут?! Мы топчемся на месте и не можем определить, по какому пути идти. Посмотрите в таблицу рейтингов! На 62-м месте – доигрались! Провалили с треском Кубок конфедераций – у себя дома, при полных трибунах. И все нормально, продолжаем готовиться к ЧМ. Но с таким багажом нам на ЧМ делать нечего, мы абсолютно неконкурентоспособны!

Кто бы что ни говорил, мы не умеем играть в футбол! Не умеем воспитывать футболистов, нет ребят, которые рвут и мечут. Да, мы всегда в каких-то компонентах отставали от западного эталона, но бегать то – бегали! Был характер. А сейчас ничего не можем. Обыграли Новую Зеландию – большой успех! Но в мое время эта сборная могли бы только играть на первенство Москвы среди заводских команд. А против других команд что у нас получилось?! Где господин Смолов, лучший наш бомбардир? Что творил в воротах наш вратарь «великий»! Корреспондентам «Матч ТВ» страшно спрашивать мое мнение, они так и будут продолжать кричать «Ура! Ура!», а народ будут продолжать вопрошать: «Когда же наши ребята начнут играть?» Да никогда! Нет игроков! Вот появился в сборной Полоз. Я ничего не имею против этого парня, но это разве уровень сборной?! Да, бежать то может, только куда? В огород? Или все-таки надо бежать к воротам и забивать?

Что касается реформ, надо, наконец, признать ошибку и вернуться к старой системе «весна – осень», при которой мы выигрывали Кубок Европы. Олимпийские игры, Кубок УЕФА. Сейчас лето, надо играть, а игроки отдыхают!» – сказал Рейнгольд.

Напомним, на Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла выйти из группы с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией, набрав три очка.