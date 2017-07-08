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    Рейнгольд: «С таким багажом на ЧМ сборной России делать нечего, мы абсолютно неконкурентоспособны!»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал выступление сборной России на Кубке конфедераций и подчеркнул, что национальной команде ничего не светит с таким багажом на домашнем чемпионате мира-2018.

    «Я уже устал повторять: уже давно пора делать реформы. Когда же сдвиги будут?! Мы топчемся на месте и не можем определить, по какому пути идти. Посмотрите в таблицу рейтингов! На 62-м месте – доигрались! Провалили с треском Кубок конфедераций – у себя дома, при полных трибунах. И все нормально, продолжаем готовиться к ЧМ. Но с таким багажом нам на ЧМ делать нечего, мы абсолютно неконкурентоспособны!

    Кто бы что ни говорил, мы не умеем играть в футбол! Не умеем воспитывать футболистов, нет ребят, которые рвут и мечут. Да, мы всегда в каких-то компонентах отставали от западного эталона, но бегать то – бегали! Был характер. А сейчас ничего не можем. Обыграли Новую Зеландию – большой успех! Но в мое время эта сборная могли бы только играть на первенство Москвы среди заводских команд. А против других команд что у нас получилось?! Где господин Смолов, лучший наш бомбардир? Что творил в воротах наш вратарь «великий»! Корреспондентам «Матч ТВ» страшно спрашивать мое мнение, они так и будут продолжать кричать «Ура! Ура!», а народ будут продолжать вопрошать: «Когда же наши ребята начнут играть?» Да никогда! Нет игроков! Вот появился в сборной Полоз. Я ничего не имею против этого парня, но это разве уровень сборной?! Да, бежать то может, только куда? В огород? Или все-таки надо бежать к воротам и забивать?

    Что касается реформ, надо, наконец, признать ошибку и вернуться к старой системе «весна – осень», при которой мы выигрывали Кубок Европы. Олимпийские игры, Кубок УЕФА. Сейчас лето, надо играть, а игроки отдыхают!» – сказал Рейнгольд.

    Напомним, на Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла выйти из группы с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией, набрав три очка.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2017 13:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 31 июля 2017, 11:00

      Дед-Огонь!)))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июля 2017, 13:15

      Как сказал бы на Срач ТВ Массаковский: "Нуууу давайте не будем о грустном и поговорим о наших дзюдоистах на Олимпиаде школьников в Чебоксарах" :)))

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 июля 2017, 18:30

      Мистер очевидность. Никто и не ждет побед на ЧМ, так что не надо "открывать народу глаза". Такое впечатление, что Рейнгольд спал и вдруг проснулся

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2017, 17:12

      Этот монолог в никуда,
      Так по Волге течёт вода.
      Про реформы и играть надо летом,
      Всё вопросы, а где ответы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 июля 2017, 16:58

      Может надо отказаться от выступления на ЧМ?

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 8 июля 2017, 16:26

      К сожелению это правда...

      2
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 8 июля 2017, 15:32

      "Вот появился в сборной Полоз. Я ничего не имею против этого парня, но это разве уровень сборной?! Да, бежать то может, только куда? В огород? Или все-таки надо бежать к воротам и забивать?"
      Почему, у Бердыева, он знает куда бежать, а в сборной ...? Так что вопрос не по адресу.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 8 июля 2017, 15:01

      Мутько готов уволить кого-угодно и изменить что-угодно (вроде лимита и т.п.), лишь бы остаться на своем посту.

      Мутько - символ бездарности российского футбола.

      5
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 июля 2017, 14:58

      Почему этот жидок пишет " МЫ " , будто имеет какое то отношение к сборной . Как был гамняный футболёр ( я то его наблюдал ) - такой же гамняный эксперт !!!

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      Рейтинг: +1297

      compka > VikNMar 8 июля 2017, 15:02

      Согласен! слишком много эфира ему уделяют.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июля 2017, 14:44

      Прав дед,всё по делу сказал !! Про Полоза перегнул палку (

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