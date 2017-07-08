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  • Рейнгольд: «С таким багажом на ЧМ сборной России делать нечего, мы абсолютно неконкурентоспособны!»

Рейнгольд: «С таким багажом на ЧМ сборной России делать нечего, мы абсолютно неконкурентоспособны!»

8 июля 2017, 13:11
21

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал выступление сборной России на Кубке конфедераций и подчеркнул, что национальной команде ничего не светит с таким багажом на домашнем чемпионате мира-2018.

«Я уже устал повторять: уже давно пора делать реформы. Когда же сдвиги будут?! Мы топчемся на месте и не можем определить, по какому пути идти. Посмотрите в таблицу рейтингов! На 62-м месте – доигрались! Провалили с треском Кубок конфедераций – у себя дома, при полных трибунах. И все нормально, продолжаем готовиться к ЧМ. Но с таким багажом нам на ЧМ делать нечего, мы абсолютно неконкурентоспособны!

Кто бы что ни говорил, мы не умеем играть в футбол! Не умеем воспитывать футболистов, нет ребят, которые рвут и мечут. Да, мы всегда в каких-то компонентах отставали от западного эталона, но бегать то – бегали! Был характер. А сейчас ничего не можем. Обыграли Новую Зеландию – большой успех! Но в мое время эта сборная могли бы только играть на первенство Москвы среди заводских команд. А против других команд что у нас получилось?! Где господин Смолов, лучший наш бомбардир? Что творил в воротах наш вратарь «великий»! Корреспондентам «Матч ТВ» страшно спрашивать мое мнение, они так и будут продолжать кричать «Ура! Ура!», а народ будут продолжать вопрошать: «Когда же наши ребята начнут играть?» Да никогда! Нет игроков! Вот появился в сборной Полоз. Я ничего не имею против этого парня, но это разве уровень сборной?! Да, бежать то может, только куда? В огород? Или все-таки надо бежать к воротам и забивать?

Что касается реформ, надо, наконец, признать ошибку и вернуться к старой системе «весна – осень», при которой мы выигрывали Кубок Европы. Олимпийские игры, Кубок УЕФА. Сейчас лето, надо играть, а игроки отдыхают!» – сказал Рейнгольд.

Напомним, на Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла выйти из группы с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией, набрав три очка.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (21)
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Nesterenko
1499509335
А чем плох Полоз?
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Cocodgambo05
1499511452
Все по делу, многоуважаемые!
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Snek
1499512675
с таким стасегом нам нечего делать на ЧМ, даешь Курбана Бекиича, он за год сможет ситуацию слегка исправить
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Serjoga
1499514004
Платите зарплату в рублях-среднюю по стране, а бонусы можно и в евро, тогда забегают, чтобы их запад заметил и пригласил! А сейчас нет стимула бегать! Контракт есть, бабло "в бешеных размерах" капает, хоть бегай-хоть не бегай! Вот это футболисты понимают сразу!
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acer2003
1499514297
Прав дед,всё по делу сказал !! Про Полоза перегнул палку (
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VikNMar
1499515093
Почему этот жидок пишет " МЫ " , будто имеет какое то отношение к сборной . Как был гамняный футболёр ( я то его наблюдал ) - такой же гамняный эксперт !!!
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compka
1499515311
Мутько готов уволить кого-угодно и изменить что-угодно (вроде лимита и т.п.), лишь бы остаться на своем посту. Мутько - символ бездарности российского футбола.
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Anton-champion
1499520373
К сожелению это правда...
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subbotaspartak
1499523147
Этот монолог в никуда, Так по Волге течёт вода. Про реформы и играть надо летом, Всё вопросы, а где ответы?
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Бриг
1499527847
Мистер очевидность. Никто и не ждет побед на ЧМ, так что не надо "открывать народу глаза". Такое впечатление, что Рейнгольд спал и вдруг проснулся
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