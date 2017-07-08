19-летний форвард «Шахтера» Арабидзе заинтересовал «Локомотив»

«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе. Эту информацию подтвердил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

– Была информация, что московский «Локомотив» сделал предложение по Гиорги Арабидзе. Соответствует ли она действительности?

– Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие.

В прошедшем сезоне Арабидзе провел 27 матчей в молодежном первенстве Украины, в которых забил 15 голов.