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    19-летний форвард «Шахтера» Арабидзе заинтересовал «Локомотив»

    «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе. Эту информацию подтвердил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

    – Была информация, что московский «Локомотив» сделал предложение по Гиорги Арабидзе. Соответствует ли она действительности?

    – Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие.

    В прошедшем сезоне Арабидзе провел 27 матчей в молодежном первенстве Украины, в которых забил 15 голов.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    08.07.2017 06:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 июля 2017, 06:13

      Путешествие грузина из Украины в Россию

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