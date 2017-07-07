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    Мутко: «Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны о готовности возглавить сборную России. По словам Мутко, у национальной команды уже есть главный тренер, который его устраивает.

    «Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает», – сказал Мутко.

    Напомним, что сборная России под руководством Черчесова не смогла преодолеть групповой этап на Кубке конфедераций-2017.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 01:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 июля 2017, 16:18

      Слово "НАС" замени на "МЕНЯ"! Но Марадона сборной на .... не нужен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 7 июля 2017, 15:43

      А болельщиков в своем большинстве не устраивает усатый..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 июля 2017, 12:51

      "Мы - Николай Вторый"!? А, вообще-то, непонятно - в первой фразе Мутко сказал, что "меня устраивает", а во второй - что "нас". Кого - нас? Меня? Однозначно - нет!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 июля 2017, 11:03

      Наша сборная - это беда. Как ребёнок, которого убить мало, да рука не поднимается )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 июля 2017, 09:33

      А почему бы и нет! Почему бы и не подзаработать евриков, тренирую дебилов! Вон, дон Фабио за два года получил 10 миллионов евриков и улыбается! Налогоплательщиков и не споосят, хотят ли они эту сборную и стадионы и и весь этот ЧМ или нет! Всё равно, "крапленая, верховная колода" продолжит играть в свои игры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июля 2017, 08:51

      МуДко устраивают откаты от Черчеса, а также отдых и пикники у него в Австрии.

      -1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 7 июля 2017, 08:39

      надо хэштэг в поддержку Бикиича запустить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 7 июля 2017, 07:39

      чтобы было веселей Черчесова можно заменить только Бубновым или Марадонной))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 07:27

      Решение по тренеру принято, нравится он или нет. Вопрос закрыт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 06:58

      Марадона как тренер не лучше Черчесова.

      4
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 07:31

      Марадона вообще не тренер... И как человек - говно... Игроком был отличным, но это было давно...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Тазит 7 июля 2017, 08:42

      бренд

      2
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