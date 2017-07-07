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  • Мутко: «Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов»

Мутко: «Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов»

7 июля 2017, 01:06
21

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны о готовности возглавить сборную России. По словам Мутко, у национальной команды уже есть главный тренер, который его устраивает.

«Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России под руководством Черчесова не смогла преодолеть групповой этап на Кубке конфедераций-2017.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (21)
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Йогурт Мэн
1499380606
Кого это НАС?! О ком ты во множественном числе, поехавший? Про себя и ВВП? Не видать светлого будущего. Даже не знаю, какой переворот нужен для перемен. Плакать остаётся, либо забить.
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динамо тб
1499382649
Марадона совсем снюхался !
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Дядя Серёжа
1499391962
Если только окончательно создать сборную клоунов.
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bashnat013
1499393165
мутко наверное откаты от черчеса получает (о каком футболе в стране можно говорить если у руля неадекват)
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ArReal
1499394215
Кого это Вас устраивает??? Нас, простых людей - он не устраивает!!!
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Одинокий волк Маквейд
1499399933
Марадона как тренер не лучше Черчесова.
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Сибирь за Спартак
1499401631
Решение по тренеру принято, нравится он или нет. Вопрос закрыт.
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ArReal
1499402356
чтобы было веселей Черчесова можно заменить только Бубновым или Марадонной))
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vladimir-7
1499406697
МуДко устраивают откаты от Черчеса, а также отдых и пикники у него в Австрии.
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Serjoga
1499433498
Слово "НАС" замени на "МЕНЯ"! Но Марадона сборной на .... не нужен!
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