Мутко: «Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны о готовности возглавить сборную России. По словам Мутко, у национальной команды уже есть главный тренер, который его устраивает.

«Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России под руководством Черчесова не смогла преодолеть групповой этап на Кубке конфедераций-2017.