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    Десайи видит в сборной России потенциал

    Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи поделился мнением об игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению экс-игрока «Челси», нашей команде необходимо набраться опыта.

    «У сборной России есть потенциал, но с чемпионата Европы 2016 года у меня нет воспоминаний о ней. Этой команде нужно больше опыта, количества игр, чтобы добраться до уровня команд остальных европейских и южноамериканских команд», – сказал Десайи.

    На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в игре против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2017 19:56
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