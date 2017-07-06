Десайи видит в сборной России потенциал

Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи поделился мнением об игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению экс-игрока «Челси», нашей команде необходимо набраться опыта.

«У сборной России есть потенциал, но с чемпионата Европы 2016 года у меня нет воспоминаний о ней. Этой команде нужно больше опыта, количества игр, чтобы добраться до уровня команд остальных европейских и южноамериканских команд», – сказал Десайи.

На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в игре против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.