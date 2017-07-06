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Бубнов: «Самая проблемная линия «Спартака» – задняя»

6 июля 2017, 01:21
9

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о трансферной политике «Спартака» в нынешнее межсезонье. По словам Бубнова, московская команда имеет проблемы в оборонительной линии.

«Самая проблемная линия красно-белых – задняя. Массимо Каррера искал усиление еще в прошлом сезоне, подписав Маурисио. Но бразилец, которого чаще использовали не на номинальной позиции центрального защитника, а на фланге, команде не подошел. Последние месяцы «Спартак» вел поиск правого защитника, сделав в итоге выбор в пользу Марко Петковича. Тигиев еще сыроват для стартового состава, Ещенко – возрастной футболист, который вдобавок периодически допускает ошибки. Вот только Петкович на сегодняшний день по ряду причин также не видится идеальным вариантом под Лигу чемпионов, в каком-то смысле это кот в мешке. Потому сезон «Спартак» начнет с мощной конкуренцией справа, без явного первого номера, но зато с широкими возможностями для ротации с учетом участия в еврокубках.

Боккетти, Таски, Джикия, Кутепов – в центре, Комбаров, Ещенко, Тигиев, Петкович – на флангах. Числом защитников достаточно, чтобы у Карреры не было проблем с выбором состава. По качеству пока есть вопросы, на которые, прежде всего, ответит Лига чемпионов. То же и с другими линиями: есть кем заменить Зобнина, хватает нападающих. «Спартак» хорошо сыгран, Каррера знает возможности футболистов, состав в целом укомплектован. При этом, несомненно, не помешало бы приобрести по одному классному исполнителю (уровня Фернандо) в каждую из линий. Отметим, что Леонид Федун по окончанию сезона обещал точечное усиление под Лигу чемпионов», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Бубнов Александр
Комментарии (9)
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Одинокий волк Маквейд
1499311352
Да, как то так. Для борьбы в чемпионате игроков хватает, но с учетом ЛЧ глубина состава меня очень напрягает. И еще нужен нападающий, помятуя какие травмируемые у нас Зе и особенно Адриано. Вспомните, как играли вообще без напов. Можно попробовать подтянуть африканцев из резерва, там есть толковые ребята.
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Сибирь за Спартак
1499313386
Состав сохранился, кроме Зобнина /которому скорейшего выздоровления/, должен стать сыгранней, молодежь заматереет. Что касается соперников - ЦСКА мобилизует молодые резервы без звездных приобретений, Зинка наоборот сдуру нахватала столько, что будет переваривать до конца первого круга. Краснодар и Локо остались прежнего уровня, вот Рубин может подняться, но не факт, что сразу. А наша трансферная тишина, похоже, сулит нам один-два сюрприза не хуже Фернандо. Скоро будет кого обсуждать.
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Svoysvoemubrat
1499314950
Будучи в отпуске смотрел молодежный чемпионат Африки специально из-за Фешна Сакала. Очень понравился парень. С ударом, дриблингом, сзади отрабатывает, здоровья вагон. Стал одним из лучших бомбардиров турнира, но удивило другое. Как он голевые пасы вразрез дает - резко, вовремя и в нужную точку. А для этого, согласитесь, нужна башка неКокоринская и видение поля. Вспомнился, не смейтесь, Алекс. Тьфу-тьфу, не сглазить. Думаю, что Массимо уж нарезку оттуда видел.
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somn
1499316154
Бубнов прав, как всегда: к задней линии надо отнестись со всей серьёзностью.
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Red narva
1499349466
Бубнов-не бубни!Достал уже всех "ведущий специалист"по прогнозам!
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Red narva
1499350391
Самая проблемная линия Бубнова,это отсутствие мозговых извилин!
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insider_retro
1499380119
Ну, как же без такого советчика.... Для кого слово божье и перст господень, а для тренеров РФПЛ - это глас Бубнова... Непререкаемый и безапелляционный...
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