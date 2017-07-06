Бубнов: «Самая проблемная линия «Спартака» – задняя»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о трансферной политике «Спартака» в нынешнее межсезонье. По словам Бубнова, московская команда имеет проблемы в оборонительной линии.

«Самая проблемная линия красно-белых – задняя. Массимо Каррера искал усиление еще в прошлом сезоне, подписав Маурисио. Но бразилец, которого чаще использовали не на номинальной позиции центрального защитника, а на фланге, команде не подошел. Последние месяцы «Спартак» вел поиск правого защитника, сделав в итоге выбор в пользу Марко Петковича. Тигиев еще сыроват для стартового состава, Ещенко – возрастной футболист, который вдобавок периодически допускает ошибки. Вот только Петкович на сегодняшний день по ряду причин также не видится идеальным вариантом под Лигу чемпионов, в каком-то смысле это кот в мешке. Потому сезон «Спартак» начнет с мощной конкуренцией справа, без явного первого номера, но зато с широкими возможностями для ротации с учетом участия в еврокубках.

Боккетти, Таски, Джикия, Кутепов – в центре, Комбаров, Ещенко, Тигиев, Петкович – на флангах. Числом защитников достаточно, чтобы у Карреры не было проблем с выбором состава. По качеству пока есть вопросы, на которые, прежде всего, ответит Лига чемпионов. То же и с другими линиями: есть кем заменить Зобнина, хватает нападающих. «Спартак» хорошо сыгран, Каррера знает возможности футболистов, состав в целом укомплектован. При этом, несомненно, не помешало бы приобрести по одному классному исполнителю (уровня Фернандо) в каждую из линий. Отметим, что Леонид Федун по окончанию сезона обещал точечное усиление под Лигу чемпионов», – сказал Бубнов.