Кришито: «Перед приходом в «Зенит» Манчини консультировался со мной»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито дал интервью, в котором оценил назначение на пост главного тренера команды своего соотечественника Роберто Манчини.

– Некоторые футболисты говорят, что так сложно на сборах не было со времен Лучано Спаллетти.

– Да как сказать, на предсезонных сборах всегда непросто. Мы должны ежедневно тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему сезону. Да, мы много работаем, но делаем это с удовольствием.

– Вы работали с обоими итальянскими тренерами «Зенита». Они отличаются между собой?

– У каждого тренера есть своя специфика. И Спаллетти, и Манчини – очень сильные специалисты. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне.

– Можно ли назвать Манчини типично итальянским тренером?

– Да, конечно. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в «Зените», поскольку лучшие тренеры мира – итальянцы.

– Вся Италия удивилась, когда узнала, что Манчини уедет в Россию?

– Нет, все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит.

– Можете раскрыть секрет: Манчини вам звонил перед тем как принять предложение «Зенита»?

– Он мне звонил в конце мая, да. Хотел узнать подробности о городе, о клубе. Конечно, я ему все рассказал как есть и отметил, что «Зенит» ставит перед собой только высокие цели. Манчини выразил уверенность в своем выборе. Сказал, что ему нравятся амбиции клуба.