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    Кришито: «Перед приходом в «Зенит» Манчини консультировался со мной»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито дал интервью, в котором оценил назначение на пост главного тренера команды своего соотечественника Роберто Манчини.

    – Некоторые футболисты говорят, что так сложно на сборах не было со времен Лучано Спаллетти.

    – Да как сказать, на предсезонных сборах всегда непросто. Мы должны ежедневно тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему сезону. Да, мы много работаем, но делаем это с удовольствием.

    – Вы работали с обоими итальянскими тренерами «Зенита». Они отличаются между собой?

    – У каждого тренера есть своя специфика. И Спаллетти, и Манчини – очень сильные специалисты. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне.

    – Можно ли назвать Манчини типично итальянским тренером?

    – Да, конечно. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в «Зените», поскольку лучшие тренеры мира – итальянцы.

    – Вся Италия удивилась, когда узнала, что Манчини уедет в Россию?

    – Нет, все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит.

    – Можете раскрыть секрет: Манчини вам звонил перед тем как принять предложение «Зенита»?

    – Он мне звонил в конце мая, да. Хотел узнать подробности о городе, о клубе. Конечно, я ему все рассказал как есть и отметил, что «Зенит» ставит перед собой только высокие цели. Манчини выразил уверенность в своем выборе. Сказал, что ему нравятся амбиции клуба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.07.2017 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июля 2017, 22:54

      Масленица приходил...
      Сам маленький, а важный)))

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