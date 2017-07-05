Рюдигер пройдет медосмотр «Челси» в Лос-Анджелесе

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер в ближайшие часы должен пройти медосмотр в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса перед подписанием контракта с «Челси». В случае его удачного завершения, о трансфере может быть объявлено уже в среду.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера немецкого футболиста обойдется «Челси» в 33 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Зарплата 24-летнего игрока составит 4 миллиона евро. Сам контракт рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне Рюдигер сыграл в 26 матчах итальянской Серии А, в которых отдал две результативные передачи.