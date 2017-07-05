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    Рюдигер пройдет медосмотр «Челси» в Лос-Анджелесе

    Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер в ближайшие часы должен пройти медосмотр в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса перед подписанием контракта с «Челси». В случае его удачного завершения, о трансфере может быть объявлено уже в среду.

    Ранее появилась информация, что сумма трансфера немецкого футболиста обойдется «Челси» в 33 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Зарплата 24-летнего игрока составит 4 миллиона евро. Сам контракт рассчитан на пять лет.

    В прошедшем сезоне Рюдигер сыграл в 26 матчах итальянской Серии А, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    05.07.2017 06:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 июля 2017, 10:39

      Зря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 июля 2017, 09:59

      Мончи, продавая пару основных защитников, вы как конкуренцию Юве составлять то будете ? ( как обещали )

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