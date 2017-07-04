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    Фурсенко: «В этом году «Зенит» постарается выиграть еврокубок»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что в предстоящем сезоне петербургский клуб постарается выиграть еврокубок.

    Напомним, по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

    «В этом году мы очень постараемся выиграть еврокубок. Верю, что у нас все получится. Конечно, мы такие задачи перед собой ставим, но главное – не обмануть болельщиков в их ожиданиях. У нас есть задача выйти в Лигу чемпионов, чтобы играть там в следующем сезоне. Мы хотим победить в первенстве России. Лига Европы – турнир сложный, за последние годы он приобретает все большее значение в европейском футболе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 22:34
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +324

      hellkid 6 июля 2017, 08:44

      важное слово - "постарается"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 5 июля 2017, 15:39

      Вот человека несёт , точно что то запрещённое курит , сколько можно то уже языком молоть .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2017, 11:14

      Бесконечные сказки от Фурсы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:59

      Это заявление на одном из развлекательных европейских каналов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 09:14

      Фурсенко, вчерашнее интервью Луческу не выбрасывай, скоро пригодится.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:45

      Лидеры недели Яндекса по количеству напомининий: 1 Манолас. 2 Фурсенко. 3. Путин.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      vsolon 5 июля 2017, 07:39

      и остапа понесло.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > vsolon 5 июля 2017, 08:12

      Взалкал, Фурсенко, взалкал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 06:54

      Броневичок нужно из Питера убирать, речистые хапуги с воспаленным воображением снова заведут не туда.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 июля 2017, 06:52

      ОООООО,даже так,в тройку войдите с этим винегретом составом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 5 июля 2017, 06:18

      Ну смех и только...

      2
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