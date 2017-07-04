Фурсенко: «В этом году «Зенит» постарается выиграть еврокубок»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что в предстоящем сезоне петербургский клуб постарается выиграть еврокубок.

Напомним, по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

«В этом году мы очень постараемся выиграть еврокубок. Верю, что у нас все получится. Конечно, мы такие задачи перед собой ставим, но главное – не обмануть болельщиков в их ожиданиях. У нас есть задача выйти в Лигу чемпионов, чтобы играть там в следующем сезоне. Мы хотим победить в первенстве России. Лига Европы – турнир сложный, за последние годы он приобретает все большее значение в европейском футболе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».