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  • Фурсенко: «В этом году «Зенит» постарается выиграть еврокубок»

Фурсенко: «В этом году «Зенит» постарается выиграть еврокубок»

4 июля 2017, 22:34
37

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что в предстоящем сезоне петербургский клуб постарается выиграть еврокубок.

Напомним, по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

«В этом году мы очень постараемся выиграть еврокубок. Верю, что у нас все получится. Конечно, мы такие задачи перед собой ставим, но главное – не обмануть болельщиков в их ожиданиях. У нас есть задача выйти в Лигу чемпионов, чтобы играть там в следующем сезоне. Мы хотим победить в первенстве России. Лига Европы – турнир сложный, за последние годы он приобретает все большее значение в европейском футболе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (37)
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карасевщина
1499197219
не дай бог
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insider_retro
1499197853
Задача серьёзная и амбициозная.... Кроме того, вроде на чемпионство в Премьер-лиге виды имеют... А еурокубок ( в предстоящем сезоне это только Лига Еуропы...) взять недолго.... Всего-то пройти квалификационные раунды, групповой турнир и завалить голами оставшихся соперников на финишной прямой!!!...
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VSt
1499198885
Что-то разговорился "президент" последнее время. Наговорил уже на 3 золотые медали и 4-е кубка за сезон. Манчини ведет себя скромнее, "президенту" надо брать пример.
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Lester84
1499203380
Он имеет в виду Copa Del Sol?))
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Svoysvoemubrat
1499226855
Броневичок нужно из Питера убирать, речистые хапуги с воспаленным воображением снова заведут не туда.
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vsolon
1499229593
и остапа понесло.....
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Одинокий волк Маквейд
1499229958
Лидеры недели Яндекса по количеству напомининий: 1 Манолас. 2 Фурсенко. 3. Путин.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499235242
Фурсенко, вчерашнее интервью Луческу не выбрасывай, скоро пригодится.
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Дядя Серёжа
1499237995
Это заявление на одном из развлекательных европейских каналов.
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OfaZavr
1499242469
Бесконечные сказки от Фурсы.
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