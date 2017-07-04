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Газзаев: «Головин – наше все? Рановато»

4 июля 2017, 06:56
8

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре полузащитника Александра Головина на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, пока преждевременно говорить, что футболист выходит на главные роли в сборной России.

«Головин сыграл неплохо. Он – наше все? Рановато, конечно. Он неплохо выглядел на Кубке конфедераций, был одним из лучших. У него была полноценная возможность стать основным игроком в своем клубе. Теперь он зарекомендовал себя в сборной.
Есть ли у него перспективы в чемпионате Англии? Рано говорить об этом», – заявил Газзаев.

В минувшем сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций ЦСКА Россия Головин Александр Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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Сибирь за Спартак
1499143803
Головин перспективен. Вместе с Зобниным, Миранчуком и Селиховым, при необходимом прогрессе могут приятно удивить. Еще год впереди.
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Svoysvoemubrat
1499145534
А пока мы только дети, нам расти еще, расти. Только небо, только ветер, только радость впереди.
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Chernyi Lis
1499149241
а у нас так..забьет и пас отдаст точный ..уже звезда! а на стабильность плевали нах..
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Tsigan
1499149339
Руководители нашего футбола любое перспективное поколение угробят. Акинфеева будут держать до последнего в воротах а перспективные Селихов,Лунев,до последнего держать на обочине.
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vovan55
1499154733
да прав газзаев, сколько их было подающих надежды... стабильности надо добиться. а не всплесков...
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