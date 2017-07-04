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    Газзаев: «Головин – наше все? Рановато»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре полузащитника Александра Головина на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, пока преждевременно говорить, что футболист выходит на главные роли в сборной России.

    «Головин сыграл неплохо. Он – наше все? Рановато, конечно. Он неплохо выглядел на Кубке конфедераций, был одним из лучших. У него была полноценная возможность стать основным игроком в своем клубе. Теперь он зарекомендовал себя в сборной.
    Есть ли у него перспективы в чемпионате Англии? Рано говорить об этом», – заявил Газзаев.

    В минувшем сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 06:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 июля 2017, 10:52

      да прав газзаев, сколько их было подающих надежды... стабильности надо добиться. а не всплесков...

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 июля 2017, 09:22

      Руководители нашего футбола любое перспективное поколение угробят. Акинфеева будут держать до последнего в воротах а перспективные Селихов,Лунев,до последнего держать на обочине.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 4 июля 2017, 09:20

      а у нас так..забьет и пас отдаст точный ..уже звезда! а на стабильность плевали нах..

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:18

      А пока мы только дети, нам расти еще, расти. Только небо, только ветер, только радость впереди.

      3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 07:50

      Головин перспективен. Вместе с Зобниным, Миранчуком и Селиховым, при необходимом прогрессе могут приятно удивить. Еще год впереди.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 08:18

      Есть и ещё молодые перспективные игроки, но только главного тренера
      срочно нужно менять, пока не поздно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > vladimir-7 4 июля 2017, 08:57

      Возможно вы правы, но Лёв, думаю, не пойдет.

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > 4 июля 2017, 09:00

      Маленькая надежда в том, что молодые раскроются по ходу сезона по-настоящему. Старики уже на максимуме и вряд ли прибавят.

      4
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