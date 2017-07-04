Газзаев: «Головин – наше все? Рановато»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре полузащитника Александра Головина на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, пока преждевременно говорить, что футболист выходит на главные роли в сборной России.

«Головин сыграл неплохо. Он – наше все? Рановато, конечно. Он неплохо выглядел на Кубке конфедераций, был одним из лучших. У него была полноценная возможность стать основным игроком в своем клубе. Теперь он зарекомендовал себя в сборной.

Есть ли у него перспективы в чемпионате Англии? Рано говорить об этом», – заявил Газзаев.

В минувшем сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.