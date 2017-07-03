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  • Кирьяков посоветовал Смолову не покидать «Краснодар» ради «Спартака» или «Зенита»

Кирьяков посоветовал Смолову не покидать «Краснодар» ради «Спартака» или «Зенита»

3 июля 2017, 15:50
13

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков не считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову нужно покидать свою нынешнюю команду. Ранее сообщалось, что 27-летний игрок входит в сферу интересов «Зенита» и «Спартака». Сумма отступных за форварда составляет 30 миллионов евро.

«Игра «Краснодара» строится вокруг Смолова, и если они его продадут, это будет большая потеря для клуба, будет совсем другая команда. Это все прекрасно понимают и сделают все, чтобы сохранить футболиста. Если же будет очень сильное в финансовом плане предложение, то здесь я не могу ничего сказать точного, только мысли вслух, но «быки» точно очень много потеряют. Не знаю, как дальше все будет развиваться и чем закончится, но думаю, что «Краснодар» – это команда Смолова, и если он выберет другой клуб, будь то «Зенит» или «Спартак», все придется начинать с нуля. Поэтому я бы ему посоветовал остаться и постараться добиться с «Краснодаром» больших побед», – сказал Кирьяков.

Напомним, что Смолов является лучшим бомбардиром РФПЛ последних двух сезонов.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Смолов Федор Кирьяков Сергей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сибирь за Спартак
1499086787
А Смолов просил совета?
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oyabun
1499089836
Если такой умный - иди сборную России тренировать! Но тогда и спрос с тебя будет особый
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карасевщина
1499090443
удивил кирьяков адекватностью думал как очередной свин будет говорить о ромбиках о виликих победах, действительно пускай краснодар тащит наверх
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aurora5858
1499091226
дорого стоит
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Popularov
1499091816
Смолову в Зените НЕЧЕГО делать! Смолову надо переходить в итальянский Милан! Вот там его место! Смолову надо бежать в Милан!!! А в Спартаке ему делать НЕЧЕГО! Испортит только себе карьеру футболиста!!! Федя! Оно вам нужно! Многие погнались за спартаковскими деньгами и загремели под федуновские ФАНФАРЫ!!! Смолову надо прислушаться к голосу РАЗУМА и не идти в Спартак!!! В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит. Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне! В этом году Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места. Но судейские скандалы будут! Поэтому не стоит Смолову идти в Спартак и там позориться!!! - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Мы ЗАСТАВИМ Будогосского и чиновников РФС внедрить в нашем чемпионате - систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!! ЗАСТАВИМ!!! Потому что коррупцию из судейства надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ самым решительным образом! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!!
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Бугимен
1499092279
Кирьяков прав,что вся игра строится вокруг Смолова. В Спартаке и в Зените Смолов может оказаться на лавочки с чипсами!В Спартаке и в Зените ты должен будешь доказывать,что ты игрок который забивает.
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SPARTAK M222222222
1499094151
Пусть решает сам , Спартак за него 30 лямов не отдаст это точно, но и с Краснодаром особых перспектив нет.... Европа было бы отличным вариантом ,но не факт что он там заиграть..... И в европе и в Спартаке нужно будет выигрывать конкуренцию ,если он сможет , то явно пригодится любой команде!!!!!!
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Krics
1499100805
Сколько авнсов и не только Феде, будем чесны нет в РФПЛ игроков, которые интересны топ-чемпионатам, тот же Аршавин, Жирков, Павлюченко ит.д. не смогли играть на уровне Карпина, Мостового . Нет в России , надеюсь пока , звезд хотя бы европейского уровня.
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nik55
1499102583
В Краснодаре дальнейшего роста не будет, и он там пропадет как игрок
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firs04
1499152748
Не надо рыпаться
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