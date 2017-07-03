Кирьяков посоветовал Смолову не покидать «Краснодар» ради «Спартака» или «Зенита»

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков не считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову нужно покидать свою нынешнюю команду. Ранее сообщалось, что 27-летний игрок входит в сферу интересов «Зенита» и «Спартака». Сумма отступных за форварда составляет 30 миллионов евро.

«Игра «Краснодара» строится вокруг Смолова, и если они его продадут, это будет большая потеря для клуба, будет совсем другая команда. Это все прекрасно понимают и сделают все, чтобы сохранить футболиста. Если же будет очень сильное в финансовом плане предложение, то здесь я не могу ничего сказать точного, только мысли вслух, но «быки» точно очень много потеряют. Не знаю, как дальше все будет развиваться и чем закончится, но думаю, что «Краснодар» – это команда Смолова, и если он выберет другой клуб, будь то «Зенит» или «Спартак», все придется начинать с нуля. Поэтому я бы ему посоветовал остаться и постараться добиться с «Краснодаром» больших побед», – сказал Кирьяков.

Напомним, что Смолов является лучшим бомбардиром РФПЛ последних двух сезонов.