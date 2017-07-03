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    Кирьяков посоветовал Смолову не покидать «Краснодар» ради «Спартака» или «Зенита»

    Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков не считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову нужно покидать свою нынешнюю команду. Ранее сообщалось, что 27-летний игрок входит в сферу интересов «Зенита» и «Спартака». Сумма отступных за форварда составляет 30 миллионов евро.

    «Игра «Краснодара» строится вокруг Смолова, и если они его продадут, это будет большая потеря для клуба, будет совсем другая команда. Это все прекрасно понимают и сделают все, чтобы сохранить футболиста. Если же будет очень сильное в финансовом плане предложение, то здесь я не могу ничего сказать точного, только мысли вслух, но «быки» точно очень много потеряют. Не знаю, как дальше все будет развиваться и чем закончится, но думаю, что «Краснодар» – это команда Смолова, и если он выберет другой клуб, будь то «Зенит» или «Спартак», все придется начинать с нуля. Поэтому я бы ему посоветовал остаться и постараться добиться с «Краснодаром» больших побед», – сказал Кирьяков.

    Напомним, что Смолов является лучшим бомбардиром РФПЛ последних двух сезонов.

    Источник: Euro-football.ru

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    03.07.2017 15:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +496

      firs04 4 июля 2017, 10:19

      Не надо рыпаться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 3 июля 2017, 20:23

      В Краснодаре дальнейшего роста не будет, и он там пропадет как игрок

      2
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > nik55 3 июля 2017, 22:06

      Оно, скорее всего, так и есть, но контракт это обязательство серьезное. Хотя в Ростове контракт оказался очень своеобразным. Но это их дела.

      2
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      Рейтинг: +899

      Krics 3 июля 2017, 19:53

      Сколько авнсов и не только Феде, будем чесны нет в РФПЛ игроков, которые интересны топ-чемпионатам, тот же Аршавин, Жирков, Павлюченко ит.д. не смогли играть на уровне Карпина, Мостового .
      Нет в России , надеюсь пока , звезд хотя бы европейского уровня.

      0
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 3 июля 2017, 18:02

      Пусть решает сам , Спартак за него 30 лямов не отдаст это точно, но и с Краснодаром особых перспектив нет.... Европа было бы отличным вариантом ,но не факт что он там заиграть..... И в европе и в Спартаке нужно будет выигрывать конкуренцию ,если он сможет , то явно пригодится любой команде!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 июля 2017, 17:31

      Кирьяков прав,что вся игра строится вокруг Смолова. В Спартаке и в Зените Смолов может оказаться на лавочки с чипсами!В Спартаке и в Зените ты должен будешь доказывать,что ты игрок который забивает.

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 июля 2017, 17:23

      Смолову в Зените НЕЧЕГО делать!
      Смолову надо переходить в итальянский Милан!
      Вот там его место!
      Смолову надо бежать в Милан!!!
      А в Спартаке ему делать НЕЧЕГО!
      Испортит только себе карьеру футболиста!!!
      Федя! Оно вам нужно!
      Многие погнались за спартаковскими деньгами и загремели под федуновские ФАНФАРЫ!!!
      Смолову надо прислушаться к голосу РАЗУМА и не идти в Спартак!!!
      В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит.
      Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
      В этом году Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.
      Но судейские скандалы будут!
      Поэтому не стоит Смолову идти в Спартак и там позориться!!!
      - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Мы ЗАСТАВИМ Будогосского и чиновников РФС внедрить в нашем чемпионате - систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!!
      ЗАСТАВИМ!!!
      Потому что коррупцию из судейства надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ самым решительным образом!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!!

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Popularov 3 июля 2017, 17:47

      Какая речь, какое знание темы. Не с броневичка речь толкал?

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 июля 2017, 17:13

      дорого стоит

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 июля 2017, 17:00

      удивил кирьяков адекватностью думал как очередной свин будет говорить о ромбиках о виликих победах, действительно пускай краснодар тащит наверх

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 3 июля 2017, 16:50

      Если такой умный - иди сборную России тренировать! Но тогда и спрос с тебя будет особый

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 15:59

      А Смолов просил совета?

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 16:03

      Советчиков бесплатных развелось - где и как играть, кому и куда бежать. Тренировать и играть только некому.

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