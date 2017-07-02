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    Президент «Лиона» заявил, что Лаказетт за 45-50 миллионов перейдет в «Арсенал»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что нападающий Александр Лаказетт за 45-50 миллионов евро перейдет в «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что 26-летний француз дал согласие на переход в лондонский клуб.

    «Первое предложение «Арсенала» составляло 45 миллионов евро. Думаю, трансфер обойдется «Арсеналу» в 45-50 миллионов, ближе к 50. Когда переход будет завершен? Может, уже через пару дней», – приводит слова Ола Le Progres.

    В прошедшем сезоне Лаказетт провел за «Лион» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил 28 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 июля 2017, 23:20

      Неплохое усиление,посмотрим!)

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