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    Лучший игрок молодежного чемпионата Европы заинтересовал «Реал» и «Барселону»

    Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос может следующий сезон начать в составе другого клуба, сообщает Sport.es. В его услугах заинтересованы лидеры испанского футбола – «Барселона» и «Реал».

    Стоит отметить, что 20-летний футболист стал лучшим игроком молодежного чемпионата Европы, где дошел с Испанией до финала, уступив Германии со счетом 0:1. На этом турнире он записал на свой счет пять матчей, в которых отдал один результативный пас.

    В прошедшем сезоне Себальос провел за «Бетис» 30 матчей в испанской Примере, забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 08:56
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