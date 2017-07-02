Лучший игрок молодежного чемпионата Европы заинтересовал «Реал» и «Барселону»

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос может следующий сезон начать в составе другого клуба, сообщает Sport.es. В его услугах заинтересованы лидеры испанского футбола – «Барселона» и «Реал».

Стоит отметить, что 20-летний футболист стал лучшим игроком молодежного чемпионата Европы, где дошел с Испанией до финала, уступив Германии со счетом 0:1. На этом турнире он записал на свой счет пять матчей, в которых отдал один результативный пас.

В прошедшем сезоне Себальос провел за «Бетис» 30 матчей в испанской Примере, забил два гола и отдал две результативные передачи.