Источник: Коларов перейдет в «Бешикташ»

Сербский ресурс Mozzart Sport сообщил о том, что защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов продолжит карьеру в «Бешикташе». Согласно источнику, 31-летний игрок договорился со стамбульским клубом о контракте на четыре года. Ожидается, что чемпион Турции в ближайшее время объявит о трансфере.

В минувшем сезоне Коларов забил один гол и отдал три результативные передачи в 40 матчах. Контракт игрока сборной Сербии с английским клубом рассчитан до 30 июня 2018-го года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что состав «Бешикташа» пополнит игрок обороны «Реала» Пепе.