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    Источник: Коларов перейдет в «Бешикташ»

    Сербский ресурс Mozzart Sport сообщил о том, что защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов продолжит карьеру в «Бешикташе». Согласно источнику, 31-летний игрок договорился со стамбульским клубом о контракте на четыре года. Ожидается, что чемпион Турции в ближайшее время объявит о трансфере.

    В минувшем сезоне Коларов забил один гол и отдал три результативные передачи в 40 матчах. Контракт игрока сборной Сербии с английским клубом рассчитан до 30 июня 2018-го года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что состав «Бешикташа» пополнит игрок обороны «Реала» Пепе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 19:04
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июля 2017, 16:33

      Теперь янычары,начали весь топ пенсионеров скупать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 1 июля 2017, 19:30

      Все в тепло бегут )

      0
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