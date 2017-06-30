Товарищеский матч «СКА-Хабаровск» в Корее собрал 15000 зрителей

Новичок РФПЛ хабаровский «СКА-Хабаровск» 30 июня провел товарищеский матч против южнокорейского «Тэджон Ситизен» (2:1), и эту игру посетили 15 тысяч болельщиков. Матч проходил в городе Тэджон. Обратим внимание, что вход на встречу был платным.

«Самые дорогие билеты, в местный ВИП, стоили примерно 1000 рублей, кресло на трибуне оценили в 650 рублей, или 13 тыс. корейских вон, ещe были варианты по 8000 и 5000 вон. В итоге на трибунах собралось 15 тыс. зрителей, и среди них были россияне. Два российских флага принесли на сектор студенты, которые учатся в корейских университетах», – передает хабаровский клуб.

Добавим, что большое количество матчей РФПЛ собирают меньшее количество зрителей.