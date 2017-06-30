Боярский рекомендует игрокам сборной России отрастить усы

Народный артист РСФСР и любитель футбола Михаил Боярский дал рецепт сборной России, который поможет ей достойно выступить на чемпионате мира-2018.

«Кубок конфедераций был для нас не репетицией, а настоящей битвой. Поэтому нашим спортсменам нужно только наматывать на ус. Я не знаю, поможет ли это, но рекомендую всем нашим спортсменам отпустить усы, как у меня, и на них наматывать, наматывать, наматывать до 2018 года», – приводит слова актера «Мир 24».

Напомним, что на текущем Кубке конфедераций сборная России сумела набрать очки только в поединке против Новой Зеландии (2:0)