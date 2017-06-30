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Боярский рекомендует игрокам сборной России отрастить усы

30 июня 2017, 21:10
22

Народный артист РСФСР и любитель футбола Михаил Боярский дал рецепт сборной России, который поможет ей достойно выступить на чемпионате мира-2018.

«Кубок конфедераций был для нас не репетицией, а настоящей битвой. Поэтому нашим спортсменам нужно только наматывать на ус. Я не знаю, поможет ли это, но рекомендую всем нашим спортсменам отпустить усы, как у меня, и на них наматывать, наматывать, наматывать до 2018 года», – приводит слова актера «Мир 24».

Напомним, что на текущем Кубке конфедераций сборная России сумела набрать очки только в поединке против Новой Зеландии (2:0)

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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ARSteven89
1498846678
Ага, или как румыны на ЧМ-1998 покрасить всем волосы и будет у нас самая яркая сборная на турнире)))
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vitvik
1498847014
С усами, как у Боярского второе место в группе было бы гарантировано. Для первого места необходимы бороды, как у Вассермана.
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Bozigit
1498848102
1000 чертей. А поможет? Не представляю Акинфеева в усах
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Тоторо
1498849317
ЧМ-2018, Питер. Сборная России перед стартовым свистком в центральном круге, полные трибуны, ожидание. Вдруг, над полем возглас Акинфеева: "А сколько у нас шпаг?" -Крик в ответ: "23!" -Акинфеев: "А сколько у нас мушкетов?" -Крик: "23!" "-А сколько у нас усов?" -"23!!!!"..... И над всем этим с трибун хриплый голос: "Каналья!!!!")))
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андрей андреев
1498850907
Он забыл добавить-Жёны будут рады)))
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Мясной навсегда
1498853380
А потом Мексику с Португалией защекотать досмерти
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Mr_Digorec
1498859621
А че тогда делать Дзюбе и Какоше???))) будут непонятки....))
Ответить
Ще Гевара
1498870813
Каналья
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bashnat013
1498875845
И подстричься на лысо
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Одинокий волк Маквейд
1498876842
Свести наколки и включить голову
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