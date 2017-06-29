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  • Фурсенко: «Выход Аршавина на новый стадион «Зенита» если не обрушит его, то точно сотрясет»

Фурсенко: «Выход Аршавина на новый стадион «Зенита» если не обрушит его, то точно сотрясет»

29 июня 2017, 23:23
22

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в петербургский клуб.

Напомним, 36-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы, став с командой трехкратным чемпионом России и выиграв Кубок УЕФА.

«Андрей Сергеевич – это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. До сих пор он имеет хорошие футбольные кондиции. Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет», – сказал Фурсенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Фурсенко Сергей
Комментарии (22)
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zagrizlik
1498767841
От смеха.
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la verdad
1498768173
Дом престарелых миллионеров :)))
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qw3rty33
1498768448
будет чипсы лопать за воротами....
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кошмарик
1498769929
обрушит..из говна построен рукожопыми мастерами..
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DeutschlandUberAlles
1498770288
Шава творец успеха 2008! Тогда играл супер-пупер! Сейчас уже подосдулся.
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DIDI 23
1498770316
Давно пора этот стадион сравнять с землёй, и на месте него организовать свалку для комфортного проживания бомжей.
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APchelov
1498773821
Андрюха игры не испортит. А дзюбу и Коко в кайрат в аренду
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Дядя Серёжа
1498787782
Тем более не надо его выпускать, стадион поберечь надо.
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xapaycm
1498801176
Видимо стадион построенный за несметные деньги, трещину дал. Хотят вину на Андрея свалить :-))) На самом деле, хорошая идея. Андрей знаковая фигура для клуба.
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chempion_cska
1498802944
Хотелось бы посмотреть, однако. Аршавину удачи!
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