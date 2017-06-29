Фурсенко: «Выход Аршавина на новый стадион «Зенита» если не обрушит его, то точно сотрясет»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в петербургский клуб.

Напомним, 36-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы, став с командой трехкратным чемпионом России и выиграв Кубок УЕФА.

«Андрей Сергеевич – это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. До сих пор он имеет хорошие футбольные кондиции. Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет», – сказал Фурсенко.