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  • Фурсенко: «Зенит» строит команду, опираясь прежде всего на российских игроков»

Фурсенко: «Зенит» строит команду, опираясь прежде всего на российских игроков»

29 июня 2017, 22:34
12

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб строит команду, опираясь на российских футболистов.

Отметим, что ранее состав сине-бело-голубых пополнили Денис Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин.

«Развитие российского футбола для нас – это приоритет номер один. Мы строим команду прежде всего опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель – это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом», – сказал Фурсенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (12)
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zico2205
1498766160
Это пополнение скамеечки запасных....эти покупки делались только с целью ослабить конкурентов...
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Диктор
1498766451
И как и всегда просто обосреться.
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ARSteven89
1498767029
С таким успехом у нас в сборной будет 3 базовых клуба, а чемпионат РФПЛ будет делиться на Топ-3 и всех остальных. И только "Зенит", "Спартак" и "ЦСКА" будут разыгрывать чемпионство из года в год, места в ЛЧ, а остальные только ЛЕ. Развитие ли это футбола в стране, вот вопрос...
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ufos73
1498767249
Пи*дабол, дешевая фурсетка!
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Alan_15
1498769840
Господин Фурсенко, «Зенит» строит команду, опираясь прежде всего на бабло "Газпрома" !
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СашкаГуров
1498770203
посмотрим сколько заиграют
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1498813070
А Манчини в курсе всех этих приоритетов? Или после первых же туров начнётся праведное нытьё о разнице между обещаниями и действительностью?
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