Фурсенко: «Зенит» строит команду, опираясь прежде всего на российских игроков»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб строит команду, опираясь на российских футболистов.

Отметим, что ранее состав сине-бело-голубых пополнили Денис Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин.

«Развитие российского футбола для нас – это приоритет номер один. Мы строим команду прежде всего опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель – это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом», – сказал Фурсенко.