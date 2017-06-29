Гинер: «Пока у нас внутри такая конкуренция, Лигу чемпионов российский клуб не выиграет»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что с имеющейся в чемпионате России конкуренцией отечественные клубы никогда не выиграют Лигу чемпионов.

Отметим, что наивысшим достижением московского клуба в главном еврокубке является выход в 1/4 финала.

«Какие стратегические цели стоят перед ЦСКА на ближайшие пять лет? Есть разница между желанием и реальными возможностями. Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов.

Но не буду, как Леонид Арнольдович Федун говорить, что продам клуб, если возьму этот трофей. Нет. ЦСКА у меня в сердце. Мне очень приятно заниматься этим делом.

Но Лигу чемпионов российский клуб не выиграет, пока у нас внутри такая конкуренция. Если только Господь спустится с небес и скажет: «В этом году в ЛЧ победит футбольный клуб «Амкар».

А если серьезно, то нам нужна серьезнейшая конкуренция внутри чемпионата. Необходимо за сезон проводить 14-15 тяжелейших матчей – таких как с «Зенитом», со «Спартаком», в последнее время с «Ростовом». А когда половина встреч проходных, о чем можно говорить? Ребята знают, что им надо собраться на «Спартак» и, например, «Манчестер Юнайтед». Вот так мы и играем.

В целом полуфинал Лиги чемпионов для российского клуба сейчас станет очень большим достижением», – сказал Гинер.