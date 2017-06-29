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  • Гинер: «Пока у нас внутри такая конкуренция, Лигу чемпионов российский клуб не выиграет»

Гинер: «Пока у нас внутри такая конкуренция, Лигу чемпионов российский клуб не выиграет»

29 июня 2017, 12:50
19

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что с имеющейся в чемпионате России конкуренцией отечественные клубы никогда не выиграют Лигу чемпионов.

Отметим, что наивысшим достижением московского клуба в главном еврокубке является выход в 1/4 финала.

«Какие стратегические цели стоят перед ЦСКА на ближайшие пять лет? Есть разница между желанием и реальными возможностями. Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов.

Но не буду, как Леонид Арнольдович Федун говорить, что продам клуб, если возьму этот трофей. Нет. ЦСКА у меня в сердце. Мне очень приятно заниматься этим делом.

Но Лигу чемпионов российский клуб не выиграет, пока у нас внутри такая конкуренция. Если только Господь спустится с небес и скажет: «В этом году в ЛЧ победит футбольный клуб «Амкар».

А если серьезно, то нам нужна серьезнейшая конкуренция внутри чемпионата. Необходимо за сезон проводить 14-15 тяжелейших матчей – таких как с «Зенитом», со «Спартаком», в последнее время с «Ростовом». А когда половина встреч проходных, о чем можно говорить? Ребята знают, что им надо собраться на «Спартак» и, например, «Манчестер Юнайтед». Вот так мы и играем.

В целом полуфинал Лиги чемпионов для российского клуба сейчас станет очень большим достижением», – сказал Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (19)
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Одинокий волк Маквейд
1498730133
Ну вот, может когда хочет и умную мысль озвучить, а то волки-овцы-козлы
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bset
1498730700
Надо просто развивать молодых игроков, школы строить. Тогда их будет переизбыток и сильному игроку будет радостно даже сыграть за клуб нижней части таблицы, потому что наверху все переполнено. Тогда и за рубеж начнут уезжать, и расти в здоровой конкуренции без всяких лимитов.
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kykyi
1498731309
А конкуренции среди сильных клубов не будет до тех пор, пока не будет конкуренции во всей стране, в экономике и в политической жизни. Значит пока не рухнет "путиноидная" система.
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38 попугаев
1498733822
Ну не только Зенит, Спартак и Ростов, есть еще Краснодар. А в следующем сезоне Ростов уже не будет таким конкурентом!
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Defensore
1498734580
Сомнительно. В Испании тоже конкуренция не ахти, а ЛЧ последнее время выигрывают исправно
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andreus20
1498735804
Хотите, чтоб проходные матчи таковыми не были? Платите своим соперникам не сдачу, а за борьбу! Так сказать, мотивируйте их себя обыгрывать)
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Asbjorn
1498737237
У нас клубы разваливаются на ровном месте,какая конкуренция,а если кому то надо,то и судьи помогают,для развития футбола нужны деньги
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subbotaspartak
1498742120
Зачем в пример было Амкар брать, Обижать. Только кони и будут ржать.
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BuenosArgentina
1498743364
Слава богу, хоть кто то с именем говорит что-то дельное, лимит нужно срочно убирать, наши футболисты в тепличных условиях, иногда места просто продаются, больно об этом говорить. Пока они с кровью не начнут место добывать они будут неконкурентноспособны всегда
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Сильвербой
1498747186
4-е место!
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