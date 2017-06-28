Орлов: «Ситуация вокруг Кокорина и Дзюбы нагнетается из-за того, что «Зенит» все боятся!»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нападающих «Зенита» ​Артема Дзюбы и Александра Кокорина, у которых, как полагают, существует конфликт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. По мнению журналиста, российская футбольная общественность искусственно нагнетает обстановку в данном вопросе.

«Кто говорит об этом конфликте? Черчесов? Дзюба? От них этого не слышал. Все остальное – не прямая речь. Я понимаю, почему все это нагнетается. Потому что «Зенит» все боятся! Вот и пишут разное против клуба. А еще есть категория людей, которые завидуют Дзюбе, а особенно – Кокорину! Считают, что Александр незаслуженно получает такие деньги. Ну перестаньте уже. Это вообще-то клуб решает, кому сколько платить. Зачем пытаться влезть во внутреннюю кухню? Зачем писать всякие вещи про них? Хватит завидовать – это же рынок.

Если даже Кокорин уйдет из «Зенита», он все равно окажется востребованным. Его обязательно кто-то пригласит. Это по-прежнему способный футболист. Мы надеемся, что еще заиграет. Так что давайте будем добрее. Многовато агрессии…» – заявил Орлов.