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  • Орлов: «Ситуация вокруг Кокорина и Дзюбы нагнетается из-за того, что «Зенит» все боятся!»

Орлов: «Ситуация вокруг Кокорина и Дзюбы нагнетается из-за того, что «Зенит» все боятся!»

28 июня 2017, 18:29
72

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина, у которых, как полагают, существует конфликт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. По мнению журналиста, российская футбольная общественность искусственно нагнетает обстановку в данном вопросе.

«Кто говорит об этом конфликте? Черчесов? Дзюба? От них этого не слышал. Все остальное – не прямая речь. Я понимаю, почему все это нагнетается. Потому что «Зенит» все боятся! Вот и пишут разное против клуба. А еще есть категория людей, которые завидуют Дзюбе, а особенно – Кокорину! Считают, что Александр незаслуженно получает такие деньги. Ну перестаньте уже. Это вообще-то клуб решает, кому сколько платить. Зачем пытаться влезть во внутреннюю кухню? Зачем писать всякие вещи про них? Хватит завидовать – это же рынок.

Если даже Кокорин уйдет из «Зенита», он все равно окажется востребованным. Его обязательно кто-то пригласит. Это по-прежнему способный футболист. Мы надеемся, что еще заиграет. Так что давайте будем добрее. Многовато агрессии…» – заявил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Кокорин Александр Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (72)
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kykyi
1498664252
Какая же хрень в башке у этого Орлова : "Зенит все бояться, это же рынок, он когда нибудь заиграет.." За что ему только деньги платят?
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alex1004
1498664279
Ситуация нагнетается не вокруг Зенита, а вокруг двух долбоящеров иногда пинающих мячик.
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GROSS77
1498665555
боже какой он дебил
Ответить
subbotaspartak
1498665589
Боятся? У меня слов не хватает зарифмоваться. Это выше моих сил. Дебил.
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МАКАРШВЕД
1498665618
Когда в России боялись сине - бело - ГОЛУБЫХ!! Смешной парень!!
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Leon_ARS
1498666720
Смешной, старый дурак!
Ответить
Nikiforof
1498666777
Вы старый маразматик Генадий Сергеевич.
Ответить
СЛАВА 81
1498666915
Идиот
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altezzik
1498667274
Вот... У меня даже слов нету, какой же он конченный...
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Atom2020
1498669214
Как все вывернул, маразматик старый ... Оказывается незаслуженно наговаривают-то на светлейших Дзюбу и Кокорина ... и все-то их боятся вместе с Зенитом ... и завидуют ... и платят-то им не за паспорт, а за талант ... и зарплату-то их, назначенную из средств народного достояния каким-то придурком, считать не нужно ... и клубы-то в очередь выстраиваются за этими поленьями ... и все-то у них замечательно, а полстраны, которые их мудаками считают, просто завидуют и наговаривают ... ну вот как такого человека назвать, кроме как маразматик?
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