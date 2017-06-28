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Боярский призвал держать Дзюбу на коротком поводке

28 июня 2017, 16:35
10

Актер Михаил Боярский выразил мнение, что Артема Дзюбу не стоит делать капитаном «Зенита». Известный болельщик питерской команды считает, что форвард рискует окончательно зазнаться.

«Кто больше достоин капитанской повязки – Дзюба или Кришито? Лучше Кришито. Артема лучше держать на коротком поводке. Да, Дзюба – один из лидеров команды, но нельзя давать ему возможности зазнаться окончательно и бесповоротно. А то он может натворить чего лишнего», – заявил актер.

В прошедшем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Asbjorn
1498657212
он уже зазнался
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nik55
1498657365
в будке для собак
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SLAVAKPCC
1498658107
Да он ещё за Спартак зазнался вместе с Кокориным,когда требовали при продлении контракта зп больше,ничего на поле при этом не показывая
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momwig_
1498658774
Про поводок я лично не знаю, а вот намордник бы ему пошел.
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Joker 555
1498667134
Парень живет в свое удовольствие . Жопу не кому не лижит. Понимает ,что здесь авторитетов нет. Он один из лучших среди кривоногих.
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Диктор
1498672121
Согласен полностью-а то вдруг еще укусит.
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ilichkadr
1498672593
Боярский прав, нельзя хохлу давать порушить, пусть в команде шутом поработает на общественных началах. Это создаёт положительные эмоции и этого достаточно.
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alex1951
1498674530
А может сплавить его за бугор? Как говорится - Нэт чэловэка,нэт проблем! Куда-нибудь ,в Косово,Албанию или В Андорру!
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Одинокий волк Маквейд
1498707189
д'Артаньян ответил кардиналу на предложение перейти из мушкетеров в гвардейцы: меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение. Но Дзюба не читал =Три мушкетера=. Предателей не любят нигде.
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