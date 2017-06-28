Боярский призвал держать Дзюбу на коротком поводке

Актер Михаил Боярский выразил мнение, что Артема Дзюбу не стоит делать капитаном «Зенита». Известный болельщик питерской команды считает, что форвард рискует окончательно зазнаться.

«Кто больше достоин капитанской повязки – Дзюба или Кришито? Лучше Кришито. Артема лучше держать на коротком поводке. Да, Дзюба – один из лидеров команды, но нельзя давать ему возможности зазнаться окончательно и бесповоротно. А то он может натворить чего лишнего», – заявил актер.

В прошедшем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.