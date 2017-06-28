Бартомеу: «На данный момент Верратти – футболист «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу дипломатично ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в каталонский клуб.

«На данный момент я не могу говорить об этих футболистах. Верратти является футболистом «ПСЖ», у него есть действующий контракт с этим клубом.

Могу лишь сказать, что я доверяю работе спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса. Он знает, что необходимо команде в следующем сезоне, и работает в этом направлении», – приводит слова Бартомеу BeIN Sports.

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб готов пригласить Верратти в свое расположение. Сам футболист готов попробовать свои силы в «Барселоне».