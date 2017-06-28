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  • Перес: «Если придет Мбаппе, то кто-то должен будет покинуть «Реал»»

Перес: «Если придет Мбаппе, то кто-то должен будет покинуть «Реал»»

28 июня 2017, 06:44
4

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не хочет торопиться в вопросе приобретения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По его словам, если это произойдет, то клуб вынужден будет продать кого-то из своих нынешних футболистов.

«Все помнят о том, что произошло с Погба. Тогда нам также говорили, что нужно его прибрести. Мы знаем, что Мбаппе – отличный и очень молодой футболист. Мне самому нравятся все сильные игроки. Но нужно понимать, что команда состоит из 24 футболистов, а на поле выходят лишь 11 из них. Многие сильные игроки не смогли найти места в «Реале».

Сейчас у нас сильнейшая команда в мире, мы это уже доказали. Зидан несколько лет пристально следит за Мбаппе. Но в 18 лет очень немногие играли в «Реале». Если мы приобретем Мбаппе, то кто-то должен будет покинуть «Реал». Нам всем нужно набраться терпения», – приводит слова Переса esRadio.

Ранее сообщалось, что президент мадридцев общался с семьей футболиста, пытаясь уговорить его на переход в «Реал».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Монако Мбаппе Килиан Перес Флорентино
Комментарии (4)
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tank219
1498622981
Похоже, не договорился с семьей
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КЭТиК
1498624058
Это Роналду
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Den Bull
1498633722
Не приедет, по крайней мере в этом сезоне.
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mihail200606
1498638056
Мбаппе молод еще слишком, может и не выдержать .. Синдром второго сезона никто не отменял...как адаптируется неизвестно.. А в целом Кристину отпустить и если бы мбаппе адаптировался хорошо, то для команды это толькоплюс.... Эгоизма в команде меньше будет, командная игра улучшится..
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