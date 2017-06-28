Перес: «Если придет Мбаппе, то кто-то должен будет покинуть «Реал»»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не хочет торопиться в вопросе приобретения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По его словам, если это произойдет, то клуб вынужден будет продать кого-то из своих нынешних футболистов.

«Все помнят о том, что произошло с Погба. Тогда нам также говорили, что нужно его прибрести. Мы знаем, что Мбаппе – отличный и очень молодой футболист. Мне самому нравятся все сильные игроки. Но нужно понимать, что команда состоит из 24 футболистов, а на поле выходят лишь 11 из них. Многие сильные игроки не смогли найти места в «Реале».

Сейчас у нас сильнейшая команда в мире, мы это уже доказали. Зидан несколько лет пристально следит за Мбаппе. Но в 18 лет очень немногие играли в «Реале». Если мы приобретем Мбаппе, то кто-то должен будет покинуть «Реал». Нам всем нужно набраться терпения», – приводит слова Переса esRadio.

Ранее сообщалось, что президент мадридцев общался с семьей футболиста, пытаясь уговорить его на переход в «Реал».