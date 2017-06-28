Тренер «Славии»: «Данни станет самой яркой индивидуальностью команды»

Главный тренер чешской «Славии» Ярослав Шилхави поделился мнением о новичке команде, подписанном во вторник, – экс-футболисте санкт-петербургского «Зенита» Данни.

«Пожалуй, Мигель станет самой яркой индивидуальностью в наших рядах. У него много сильных качеств. Он не только хорошо действует под нападающими, но и сам любит и умеет забивать. Силен в контратаках. Отличается хорошим владением мячом, техникой работы с ним», – такую характеристику португальцу венесуэльского происхождения дал его новый наставник.

На берегах Невы Данни играл на протяжении последних девяти лет. Его контракт с пражанами рассчитан на два года.