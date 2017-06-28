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  • Тренер «Славии»: «Данни станет самой яркой индивидуальностью команды»

Тренер «Славии»: «Данни станет самой яркой индивидуальностью команды»

28 июня 2017, 00:12
7

Главный тренер чешской «Славии» Ярослав Шилхави поделился мнением о новичке команде, подписанном во вторник, – экс-футболисте санкт-петербургского «Зенита» Данни.

«Пожалуй, Мигель станет самой яркой индивидуальностью в наших рядах. У него много сильных качеств. Он не только хорошо действует под нападающими, но и сам любит и умеет забивать. Силен в контратаках. Отличается хорошим владением мячом, техникой работы с ним», – такую характеристику португальцу венесуэльского происхождения дал его новый наставник.

На берегах Невы Данни играл на протяжении последних девяти лет. Его контракт с пражанами рассчитан на два года.

Источник: ФК «Славия»
Россия Славия Данни Шилхави Ярослав
Комментарии (7)
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dredan
1498598042
Удачи в новом клубе и главное без травм
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VSt
1498598338
Данни - личность. Жаль, что его больше нет в РФПЛ.
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Илько
1498600002
Не понимаю вот этот его переход абсолютно. А как же семья? Неужели устроило супругу? Тогда бы уже в португальский клуб какой-нибудь перешёл бы. Разве там хуже условия предлагались?.. Странно.
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TAGANROG 161
1498600003
Не плохое усиление для чемпионата Чехии,Данни мог и у нас попылить жаль что уехал.
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арейская
1498603311
Буду следить и болеть за Данни и дальше, удачи и здоровья тебе экс-капитан "Зенита"...
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Дядя Серёжа
1498613785
Согласен
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firs04
1498633748
Не понимаю выбора Данни. Неужели Краснодар или Динамо хуже чем Славия. Жаль что наш Чемпионат потерял такого игрока
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