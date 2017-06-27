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Зобнин может вернуться в общую группу уже через три месяца

27 июня 2017, 21:40
16

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, получивший тяжелую травму в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0), рассказал о том, как проходит его восстановление. Футболист вряд ли в течение 2017 года появится на поле, однако он не исключает свое возвращение в общую тренировочную группу уже через несколько месяцев.

«Через две недели уже буду бегать. Жду 7 июля, когда приеду в Москву, в родной «Спартак». С ногой все нормально, потихонечку оживаю. Поиграю еще, молодой, все впереди. Вполне реально, что через три месяца, даже чуть меньше, я буду тренироваться уже в общей группе, смогу играть нейтрального во время двухсторонних игр. Но еще набирать форму месяца два как минимум.

Буду на Суперкубке, кстати. Поддержку команду и буду болеть всей душой, но пока не знаю, на какой трибуне», – сказал Зобнин.

Добавим, что в прошлом сезоне РФПЛ хавбек пропустил всего лишь один матч.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (16)
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VVM1964
1498589199
А ВОТ ЭТО НЕ К ЧЕМУ - " ТОРОПИСЬ МЕДЛЕННО " . ЗДОРОВЬЯ .
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oyabun
1498589493
Спокойно восстанавливайся Роман, без лишнего форсирования и спешки. Судя по нулевому "усилению" команды от Федуна, следующий сезон он решил слить. Так что торопиться вернуться в футбол смысла нет. Лучше полностью выздороветь, чем играть как Дзагоев.
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rammax fcsm
1498591750
Рома, ЖДЁМ!!!!!!!!!!!!
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Бульба
1498592379
Роману здоровьица!
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SEREZHA7575
1498592871
рома ,давай без фанатизма! лечись лучше! ВСЕ ЖДЕМ ТЕБЯ!!
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VSt
1498597909
Роман, не торопись. "Спартак", конечно ждет с нетерпением. Но важнее залечиться, чтобы в ответственные моменты рецидивов не было. Надеюсь, врачи команды отследят и раньше времени парня не выпустят.
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tank219
1498619922
Давай, Рома, давай, братан!
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Спартач_навсегда
1498623860
Если если, то класс, но и спешка тоже ни к чему
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Опорник84
1498631330
Рома, все Спартаковское сообщество желает скорейшего выздоровления и ждем тебя на футбольном поле!
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Вадим 1972
1498631685
Ждём твоего выздоровления Роман.
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