Зобнин может вернуться в общую группу уже через три месяца

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, получивший тяжелую травму в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0), рассказал о том, как проходит его восстановление. Футболист вряд ли в течение 2017 года появится на поле, однако он не исключает свое возвращение в общую тренировочную группу уже через несколько месяцев.

«Через две недели уже буду бегать. Жду 7 июля, когда приеду в Москву, в родной «Спартак». С ногой все нормально, потихонечку оживаю. Поиграю еще, молодой, все впереди. Вполне реально, что через три месяца, даже чуть меньше, я буду тренироваться уже в общей группе, смогу играть нейтрального во время двухсторонних игр. Но еще набирать форму месяца два как минимум.

Буду на Суперкубке, кстати. Поддержку команду и буду болеть всей душой, но пока не знаю, на какой трибуне», – сказал Зобнин.

Добавим, что в прошлом сезоне РФПЛ хавбек пропустил всего лишь один матч.