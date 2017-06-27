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  • Сорокин: «Надеюсь, история с правом проведения ЧМ исчерпана»

Сорокин: «Надеюсь, история с правом проведения ЧМ исчерпана»

27 июня 2017, 19:53
1

Глава организационного комитета чемпионата мира-2018 в России Алексей Сорокин дал комментарий по поводу опубликованного американским юристом Майклом Гарсией доклада о выборах страны-хозяйки турнира.

«Выяснилось, что ничего предосудительного и не происходило. Поэтому выводы этого отчета ФИФА и расследования ожидаемые и вполне четкие – никаких претензий и нареканий по заявочной кампании России нет. Это самое главное. Мы с самого начала заверяли в этом всех вопрошающих.

Надеюсь, теперь ситуация исчерпана по поводу чемпионата мира в России. Нас не раздражало то, что было такое расследование, это их право. Если есть такая потребность у сообщества, значит, надо было чем-то ответить на эту потребность. Расследование шло давно. Мы постарались максимально предоставить всю доступную нам информацию, и мы дали все ответы. Странно, что именно сейчас публикуется отчет, а не когда он был произведен. Но это прерогатива ФИФА.

Правда, если будет чья-то воля, то неприятные спекуляции вокруг ЧМ продолжатся. Но нам будет странно слышать те же вопросы, ответы на которые даны уже в официальном отчете ФИФА по России», – заявил функционер.

Напомним, что мировой чемпионат стартует в нашей стране 14 июня 2018-го года.

Источник: Р-Спорт
Россия
Комментарии (1)
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insider_retro
1498586831
Дядя видно плотно сидит в этой ситуации, предметно знает вопрос... Не снижать бдительности, подляны ещё будут... Британцы злопамятные....
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