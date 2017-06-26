Благотворительный фонд Месси скрыл доходы на сумму 10 миллионов

Благотворительный фонд помощи детям, основанный нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в 2007 году, скрыл доходы в размере 10 миллионов евро за последние восемь лет, информирует ABC.

Сообщается, что аргентинец использовал организацию для сокрытия прибыли от спонсорских контрактов.

Напомним, ранее прокуратура Испании приговорила 30-летнего игрока и его отца Хорхе к 21-му месяцу тюремного заключению за неуплату налогов. Кроме того, оба они должны были заплатить денежный штраф в размере 2 и 1,5 миллиона соответственно. Позже наказание было заменено: Месси обязали выплатить всего 252 тысячи евро.