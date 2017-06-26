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    Благотворительный фонд Месси скрыл доходы на сумму 10 миллионов

    Благотворительный фонд помощи детям, основанный нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в 2007 году, скрыл доходы в размере 10 миллионов евро за последние восемь лет, информирует ABC.

    Сообщается, что аргентинец использовал организацию для сокрытия прибыли от спонсорских контрактов.

    Напомним, ранее прокуратура Испании приговорила 30-летнего игрока и его отца Хорхе к 21-му месяцу тюремного заключению за неуплату налогов. Кроме того, оба они должны были заплатить денежный штраф в размере 2 и 1,5 миллиона соответственно. Позже наказание было заменено: Месси обязали выплатить всего 252 тысячи евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 14:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 15:51

      Договорятся ! Заплатит 253 000 евро . и всех это устроит )))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 июня 2017, 15:01

      да ладно, это что Испанские власти хотят чтоб Месси тоже ушел из Испании?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Luis Figo 26 июня 2017, 18:31

      ... он уйдёт, а деньги останутся....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 26 июня 2017, 14:53

      Удивительно, на сколько людям мало денег. С такими доходами занимаются такой фигней.

      0
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Evgeniy32 26 июня 2017, 18:32

      Благотворительностью или сокрытием налогов???...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > insider_retro 26 июня 2017, 18:33

      Налоги конечно))))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Evgeniy32 26 июня 2017, 18:40

      Наверное любит беспокойный сон....

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 26 июня 2017, 14:16

      И на хуя?

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 июня 2017, 14:16

      он вам не лео

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