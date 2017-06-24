Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ионов намерен пробиться с «Динамо» в Лигу чемпионов

    Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов рассказал о задачах московской команды на следующий сезон. По словам 28-летнего россиянина, он хотел бы сыграть вместе с бело-голубыми в Лиге чемпионов.

    «Сейчас идет важный этап подготовки. Как поработаем на сборах, так и в чемпионате стартуем, а от первых туров многое зависит. Так что первая задача – наладить командную игру, отточить взаимодействия. Время еще есть, впереди пять контрольных матчей в Австрии, еще один в Москве.

    Смотрел ли матчи «Динамо» в ФНЛ? Да, смотрел матчи, когда это было возможно. Впечатления однозначные – «Динамо» было сильнее всех соперников по всем показателям. Итоговое первое место не вызывало сомнений, команда заняла его абсолютно заслуженно и с большим отрывом.

    Доволен ли минувшим сезоном в составе ЦСКА? По ряду причин далеко не все задуманное получилось. Но хотел бы сказать о другом. Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления – игра в Лиге чемпионов с ее накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с «Динамо» если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок», — сказал Ионов.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 13:54

      Ну ,назвался груздем-лезь в кузов!Проверим в конце нового сезона!Без иронии говорю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 15:29

      Задача на этот сезон - зацепиться за десятку . Какая ЛЧ ! ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 24 июня 2017, 11:04

      Ну в этом сезоне для динамо будет счастьем и в пятерку попасть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 24 июня 2017, 07:07

      Пусть помечтает, все равно не сбудется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 24 июня 2017, 06:37

      Это тебе дружище в Динамо Бухарест надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 06:11

      Спартак урежет в первом туре лигочемпионские амбиции

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 июня 2017, 05:55

      Нацелен на победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 июня 2017, 05:42

      Спартак вернувшись в высшую лигу взял бронзу,
      На следующий год стал чемпионом,
      Но ты бы не раскатывал губу, Ионов.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > subbotaspartak 24 июня 2017, 10:47

      У буржуинов Хоффенхайм с Лейпцигом.... Всё может быть... И даже у нас... Тем интересней...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 05:18

      Ключевые слова - не в ближайшем сезоне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 24 июня 2017, 10:46

      Обнадёживает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Илько 24 июня 2017, 01:50

      Зря накинулись на него: мечтать не вредно, вы же знаете. Да и вообще я бы хотел, чтобы за чемпионство в РФПЛ боролись минимум 5 команд каждый год. Сейчас условно это: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо, Рубин. Это клубы хотя бы без проблем с финансами и с хорошими составами. В новом сезоне Динамо ещё к этой задаче не готово, естественно. А вот через сезон, если покажут хорошую игру и результат, укрепятся, будут на новой арене и вперёд за титулом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Илько 24 июня 2017, 01:55

      зенит спартак цска это госклубы с админресурсом которые и так всегда выиграют

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > карасевщина 24 июня 2017, 07:00

      Знаешь,а ведь ты прям всех убедил...Все тебе на слова поверят щас...Ты глаза всем открыл...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Илько 24 июня 2017, 10:45

      Даааа.... Без конкуренции в чемпионате, сложно рассчитывать на успех в клубных турнирах... Упираться не умеют.... Или не хотят....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11