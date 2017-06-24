Ионов намерен пробиться с «Динамо» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов рассказал о задачах московской команды на следующий сезон. По словам 28-летнего россиянина, он хотел бы сыграть вместе с бело-голубыми в Лиге чемпионов.

«Сейчас идет важный этап подготовки. Как поработаем на сборах, так и в чемпионате стартуем, а от первых туров многое зависит. Так что первая задача – наладить командную игру, отточить взаимодействия. Время еще есть, впереди пять контрольных матчей в Австрии, еще один в Москве.

Смотрел ли матчи «Динамо» в ФНЛ? Да, смотрел матчи, когда это было возможно. Впечатления однозначные – «Динамо» было сильнее всех соперников по всем показателям. Итоговое первое место не вызывало сомнений, команда заняла его абсолютно заслуженно и с большим отрывом.

Доволен ли минувшим сезоном в составе ЦСКА? По ряду причин далеко не все задуманное получилось. Но хотел бы сказать о другом. Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления – игра в Лиге чемпионов с ее накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с «Динамо» если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок», — сказал Ионов.