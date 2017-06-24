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Ионов намерен пробиться с «Динамо» в Лигу чемпионов

24 июня 2017, 00:27
28

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов рассказал о задачах московской команды на следующий сезон. По словам 28-летнего россиянина, он хотел бы сыграть вместе с бело-голубыми в Лиге чемпионов.

«Сейчас идет важный этап подготовки. Как поработаем на сборах, так и в чемпионате стартуем, а от первых туров многое зависит. Так что первая задача – наладить командную игру, отточить взаимодействия. Время еще есть, впереди пять контрольных матчей в Австрии, еще один в Москве.

Смотрел ли матчи «Динамо» в ФНЛ? Да, смотрел матчи, когда это было возможно. Впечатления однозначные – «Динамо» было сильнее всех соперников по всем показателям. Итоговое первое место не вызывало сомнений, команда заняла его абсолютно заслуженно и с большим отрывом.

Доволен ли минувшим сезоном в составе ЦСКА? По ряду причин далеко не все задуманное получилось. Но хотел бы сказать о другом. Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления – игра в Лиге чемпионов с ее накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с «Динамо» если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок», — сказал Ионов.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Ионов Алексей
Комментарии (28)
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1498253723
хороший настрой! впереед Динамо!
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СашкаГуров
1498254300
Динамо молодцы!!!! Ионов спасибо за игру в ЦСКА
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a-rakhmatov
1498254709
Клуб претендентов в ЛЧ расширяется......Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Рубин и теперь еще Динамо...хорошая мечта)))
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rammax fcsm
1498255187
днарь... бесполезный днарь...
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DeutschlandUberAlles
1498256473
Смело! Большинство таких заявлений летят в урну. Потому что что бы такое заявлять надо обладать как минимум уровнем Мюллера, Кавани, Суареса, Форлана, Крооса, Озила, Зидана, Бекхэма, а лучше уровнем Яшина, Роналдиньо, Роналдо, Месси или Рональду. Обладать уровнем людей чьё нахождение/отсутствие в составе в корне меняет расстановку сил.
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Павел Амурский
1498257126
Ионов опять перепил?
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Илько
1498258247
Зря накинулись на него: мечтать не вредно, вы же знаете. Да и вообще я бы хотел, чтобы за чемпионство в РФПЛ боролись минимум 5 команд каждый год. Сейчас условно это: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо, Рубин. Это клубы хотя бы без проблем с финансами и с хорошими составами. В новом сезоне Динамо ещё к этой задаче не готово, естественно. А вот через сезон, если покажут хорошую игру и результат, укрепятся, будут на новой арене и вперёд за титулом.
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tank219
1498270705
Ключевые слова - не в ближайшем сезоне
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subbotaspartak
1498272133
Спартак вернувшись в высшую лигу взял бронзу, На следующий год стал чемпионом, Но ты бы не раскатывал губу, Ионов.
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tank219
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Спартак урежет в первом туре лигочемпионские амбиции
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