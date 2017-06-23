Месси не исключил вариант с переездом в Китай

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал понять, что в будущем он мог бы перебраться в Китай. При этом 30-летний аргентинец отметил, что хотел бы закончить карьеру в каталонском клубе.

«Не могу сказать, что мой переход в Китай невозможен. Никто в футболе не может знать что-то наперед. Но на данный момент меня не интересуют подобные вещи. Я всегда говорил о том, что хочу завершить карьеру в «Барселоне», – сказал Месси.

Напомним, что Месси перешел в «Барселону» в 2000 году. За основную команду сине-гранатовых форвард провел 382 матча, в которых забил 349 голов.