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    Месси не исключил вариант с переездом в Китай

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал понять, что в будущем он мог бы перебраться в Китай. При этом 30-летний аргентинец отметил, что хотел бы закончить карьеру в каталонском клубе.

    «Не могу сказать, что мой переход в Китай невозможен. Никто в футболе не может знать что-то наперед. Но на данный момент меня не интересуют подобные вещи. Я всегда говорил о том, что хочу завершить карьеру в «Барселоне», – сказал Месси.

    Напомним, что Месси перешел в «Барселону» в 2000 году. За основную команду сине-гранатовых форвард провел 382 матча, в которых забил 349 голов.

    Источник: ESPN

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    23.06.2017 16:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 23 июня 2017, 21:49

      Если средним игрокам там платят такие бабки, сколько ему могут там платить? Аж представить страшно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 23 июня 2017, 20:25

      С баблом ведь туговато.
      Бедняжка .....уева .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июня 2017, 17:00

      382 матча,349 голов,офигеть

      1
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