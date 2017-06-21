Думбия отправился на переговоры со «Спортингом»

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, права на которого сейчас принадлежат «Роме», следующий сезон может начать в составе «Спортинга», сообщает O Jogo. 29-летний футболист отправился в Лиссабон для проведения переговоров. Португальский клуб готов арендовать футболиста на год с опцией выкупа за шесть миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт ивуарийца с «Ромой» рассчитан до середины 2019 года. В прошлом сезоне он играл в «Базеле» на правах аренды. Здесь он забил 20 голов в 25 матчах, что позволило ему стать лучшим снайпером чемпионата Швейцарии.

Ранее Думбия получил предложение о переходе в «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий, но ответил отказом.