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Думбия отправился на переговоры со «Спортингом»

21 июня 2017, 09:00
2

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, права на которого сейчас принадлежат «Роме», следующий сезон может начать в составе «Спортинга», сообщает O Jogo. 29-летний футболист отправился в Лиссабон для проведения переговоров. Португальский клуб готов арендовать футболиста на год с опцией выкупа за шесть миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт ивуарийца с «Ромой» рассчитан до середины 2019 года. В прошлом сезоне он играл в «Базеле» на правах аренды. Здесь он забил 20 голов в 25 матчах, что позволило ему стать лучшим снайпером чемпионата Швейцарии.

Ранее Думбия получил предложение о переходе в «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий, но ответил отказом.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Италия. Серия А Трансферы Спортинг Рома Думбия Сейду
Комментарии (2)
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Диктор
1498032531
Лучше бы Спартак его купил бы -место Каннуникова и Эмменике вместе взятых.
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dok66
1498050240
В Базеле наверное скучно стало . Все прогнозируемо . Захотелось острых ощущений . Вперед ! А в Англию все же испугался .
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