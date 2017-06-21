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    Думбия отправился на переговоры со «Спортингом»

    Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, права на которого сейчас принадлежат «Роме», следующий сезон может начать в составе «Спортинга», сообщает O Jogo. 29-летний футболист отправился в Лиссабон для проведения переговоров. Португальский клуб готов арендовать футболиста на год с опцией выкупа за шесть миллионов евро.

    Стоит отметить, что действующий контракт ивуарийца с «Ромой» рассчитан до середины 2019 года. В прошлом сезоне он играл в «Базеле» на правах аренды. Здесь он забил 20 голов в 25 матчах, что позволило ему стать лучшим снайпером чемпионата Швейцарии.

    Ранее Думбия получил предложение о переходе в «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий, но ответил отказом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 09:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 16:04

      В Базеле наверное скучно стало . Все прогнозируемо . Захотелось острых ощущений . Вперед ! А в Англию все же испугался .

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2017, 11:08

      Лучше бы Спартак его купил бы -место Каннуникова и Эмменике вместе взятых.

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