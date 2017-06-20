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    «Енисей» все домашние матчи сезона-2017/18 ФНЛ проведет в манеже

    Проведение реконструкции стадиона «Центральный» в Красноярске не позволит «Енисею» в предстоящем сезоне проводить домашние матчи на открытом воздухе. Как отметил главный тренер команды Дмитрий Аленичев, игры будут проводиться в манеже.

    «Даже если мы, допустим, в воскресенье играем домашнюю игру, то с понедельника до воскресенья мы тренироваться будем на воздухе. Тем более многие ребята уже играли в манеже, я с ними разговаривал по этому поводу. Хороший манеж, дышится легко, хорошая поляна — очень хорошие условия для игры. Думаю, никаких проблем не возникнет из-за того, что мы сыграем все 19 домашних игр чемпионата под крышей.

    На воздухе мы будем тренироваться на стадионе «Центральный». Нам сказали, что ближайшие три месяца мы сможем готовиться на том поле. Насколько я знаю, реконструкция стадиона будет идти полтора года, но нам до 1 октября предоставят поле для тренировок», – приводит слова Аленичева Sibnovosti.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 12:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 16:56

      Хорошо , если Красноярск приведет арену в порядок ! Тогда и можно биться за Примьеру !

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 июня 2017, 15:19

      ну и слава богу, что в РФПЛ не вышли... так бы бы был позор позором... в ФНЛ играли бы на стадионах в Мордовии да Калининграде и ПФЛ на Фиште а в РФПЛ в манеже... вот стыдоба бы была... через сезон свой стадион отремонтируют и могут со спокойной душой в ПЛ рваться

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 июня 2017, 14:52

      Если собрались в РФПЛ - идея понятна,
      А как другим в манеже играть - занятно.

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 20 июня 2017, 13:37

      Манеж у них на школьный спортзал похож...

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      Рейтинг: +10

      серегаКрасноярск > Cromathaar 20 июня 2017, 15:24

      А много у нас школьных спортзалов с полноценным футбольным полем и трибунами на 3 тысячи зрителей?
      http://www.fc-enisey.ru/klub/manezh

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 > Cromathaar 20 июня 2017, 19:11

      У тебя в городе такого нет точно. Завидуешь

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