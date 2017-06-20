«Енисей» все домашние матчи сезона-2017/18 ФНЛ проведет в манеже

Проведение реконструкции стадиона «Центральный» в Красноярске не позволит «Енисею» в предстоящем сезоне проводить домашние матчи на открытом воздухе. Как отметил главный тренер команды Дмитрий Аленичев, игры будут проводиться в манеже.

«Даже если мы, допустим, в воскресенье играем домашнюю игру, то с понедельника до воскресенья мы тренироваться будем на воздухе. Тем более многие ребята уже играли в манеже, я с ними разговаривал по этому поводу. Хороший манеж, дышится легко, хорошая поляна — очень хорошие условия для игры. Думаю, никаких проблем не возникнет из-за того, что мы сыграем все 19 домашних игр чемпионата под крышей.

На воздухе мы будем тренироваться на стадионе «Центральный». Нам сказали, что ближайшие три месяца мы сможем готовиться на том поле. Насколько я знаю, реконструкция стадиона будет идти полтора года, но нам до 1 октября предоставят поле для тренировок», – приводит слова Аленичева Sibnovosti.ru.