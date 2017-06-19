В «Баварии» назвали сказкой слухи о переходе Роналду, сопроводив обращение изображением уточки

Руководство «Баварии» опровергло информацию, согласно которой мюнхенский клуб хочет приобрести нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего португальца, выразившего желание покинуть Мадрид, лично заинтересован главный тренер Карло Анчелотти.

«Мы привыкли, что во время трансферных окон в прессе спекулируют о возможных уходах и приходах. Как правило, мы не комментируем слухи. Но в случае с Роналду мы хотели бы уточнить сразу – информация о трансфере Криштиану не имеет никакого основания под собой и относится к категории сказок», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.