Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Баварии» назвали сказкой слухи о переходе Роналду, сопроводив обращение изображением уточки

    Руководство «Баварии» опровергло информацию, согласно которой мюнхенский клуб хочет приобрести нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего португальца, выразившего желание покинуть Мадрид, лично заинтересован главный тренер Карло Анчелотти.

    «Мы привыкли, что во время трансферных окон в прессе спекулируют о возможных уходах и приходах. Как правило, мы не комментируем слухи. Но в случае с Роналду мы хотели бы уточнить сразу – информация о трансфере Криштиану не имеет никакого основания под собой и относится к категории сказок», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2017 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 20 июня 2017, 08:40

      АхахахКрасивая уточка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 июня 2017, 05:14

      Никто не хочет брать неплательщика налогов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 23:59

      Раздавая автографы Роналдо подписал контракт с омским Газмясом! Так что эта его новая "Русская" причёска не случайна.))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > I_R_O_N_M_A_N 20 июня 2017, 02:05

      На футболке у него что написано ? Весь мир его как называет ? Кристиано Роналдо. А в России почему-то Криштиану Рональду. Граммар-наци что ли ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > I_R_O_N_M_A_N 20 июня 2017, 08:18

      Ну смотри, у Бразильского РоналдО написанно О, у португальского написано О, в Бразилии говорят на португальском языке, так какая разница то, я не пойму.Ты как знаток языков расскажи пожалуйста!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 23:36

      Хах оригинально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 23:15

      тульский арсенал уже забил его, пряники пекутся, самовары чистятся

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11