Анчелотти желает видеть в «Баварии» Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов «Баварии». Сообщается, что в услугах игрока сборной Португалии нуждается главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти. Специалист уже сообщил руководству немецкого клуба о своем желании.

Главным препятствием возможного перехода может стать высокая трансферная стоимость 32-летнего форварда. «Реал» хочет получить от продажи футболиста 200 миллионов евро.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду принял решение покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду