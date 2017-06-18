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    Анчелотти желает видеть в «Баварии» Роналду

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов «Баварии». Сообщается, что в услугах игрока сборной Португалии нуждается главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти. Специалист уже сообщил руководству немецкого клуба о своем желании.

    Главным препятствием возможного перехода может стать высокая трансферная стоимость 32-летнего форварда. «Реал» хочет получить от продажи футболиста 200 миллионов евро.

    Напомним, ранее появилась информация, что Роналду принял решение покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

    Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.06.2017 19:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 июня 2017, 13:55

      Не перейдет. Немецкий футбол не его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 18 июня 2017, 21:01

      Да его пол Баварии ненавидит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 июня 2017, 19:13

      Да он больше денег потом на рекламе и футболках принесёт

      1
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