Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду


    4.7
    Голосов: 3
    18.06.2017 15:00
    Криштиану Роналду почти точно покинет «Реал». «Бомбардир» разбирается, где звездный португалец продолжит карьеру. Пока Криштиану готовится зажечь на Кубке конфедераций, на него вышли с предложениями несколько команд.

    Криштиану Роналду решил уйти из «Реала» из-за обвинений в неуплате налогов. Португалец считает, что клуб недостаточно защищает его в этом вопросе. У мадридской команды есть единственный шанс удержать португальца, если клуб сам покроет все расходы на это разбирательство и заплатит за Роналду штраф в 14 миллионов евро. Сам Роналду утверждает, что он чист перед законом. В «Реале» тоже верят словам португальца, но пока ничего не делают. При этом у Роналду есть предложения из Франции, Англии и Китая.

    Особенно заинтересован в трансфере Криштиану французский «ПСЖ». Парижане готовы заплатить «Реалу» 140 миллионов евро. Интерес к португальцу проявляет и «Манчестер Сити», полушутливо предлагает вернуться его родной «Спортинг». Партнеры Роналду не верят, что он уйдет из команды. Они считают, что так он просто хочет добиться увеличения зарплаты. Зинедин Зидан хочет удержать в клубе свою главную звезду. Тем более что из-за возможного ухода Роналду под вопросом находится трансфер Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед». Эту сделку могут заблокировать.

    Клубы, которые не имеют больших средств на трансфер Роналду, тоже решили претендовать на игрока. «Криштиану, тебе интересно? Берлин будет любить тебя, как сына», – утверждают в берлинской «Герте». Ранее в команду приглашали шведа Златана Ибрагимовича, но тот собирается в МЛС.

    «Болтон» сначала хотел посоревноваться за Криштиану, но в клубе осознали, что сил не хватит. «Подтверждаем, что за Криштиану Роналду мы бороться не будем», – выступили в команде.

    Зато в Туле точно ждут Криштиану Роналду. У «Арсенала» денег нет, но зато Роналду предлагают комфорт и вкусности.

    «Роналду – кристально чистый и честный человек. Я ему доверяю», – рассказывает главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Сейчас Криштиану Роналду должен помочь сборной Португалии выиграть Кубок конфедераций. После турнира его будущее определится окончательно.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 23 июня 2017, 10:21

      А Динамо Самарканд почему забыли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 июня 2017, 08:48

      Аха-ха, туляки с юмором)))))) А вдруг поведется на пряники)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Minandinho 18 июня 2017, 18:50

      Где это пресс-атташе из Енисея?
      Уж он то должен попиариться на этой теме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июня 2017, 17:05

      А может в Ростов его?!.....ой как он помог бы мужикам)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 июня 2017, 16:51

      Болтон красавцы...поржал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 июня 2017, 16:11

      капризная баба ... клуб его недостаточно защищает... если и правда неуплачивал налоги , то какого хера ты на клуб надеешься? на своих адвокатов надейся...
      скорее всего, это расследование просто повод выбить из реала деньги еще...
      какой бы он не был суперзвездой , но реал без него не утонет.. возьмут себе Мабппе или Левандовского и также круто будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 июня 2017, 15:33

      не знал что день медиков приравнивается ко дню смеха

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11