Кейта достиг предварительной договоренности с «Ювентусом»

Нападающий «Лацио» Бальде Кейта достиг предварительной договоренности о переходе в «Ювентус», чем вызвал негодование руководства римского клуба.

Предполагается, что именно из-за соглашения с туринцами 22-летний игрок отклонил предложение «Милана» и отказался обсуждать новый контракт с «орлятами».

При этом, отметим, сенегалец не имеет права свободно вести переговоры с другими клубами ранее чем за шесть месяцев до истечения договора с «бьянкочелести». Нынешнее соглашение Кейта рассчитано до июня 2018 года.

В прошедшем сезоне форвард провел 34 матча, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.