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    Кейта достиг предварительной договоренности с «Ювентусом»

    Нападающий «Лацио» Бальде Кейта достиг предварительной договоренности о переходе в «Ювентус», чем вызвал негодование руководства римского клуба.

    Предполагается, что именно из-за соглашения с туринцами 22-летний игрок отклонил предложение «Милана» и отказался обсуждать новый контракт с «орлятами».

    При этом, отметим, сенегалец не имеет права свободно вести переговоры с другими клубами ранее чем за шесть месяцев до истечения договора с «бьянкочелести». Нынешнее соглашение Кейта рассчитано до июня 2018 года.

    В прошедшем сезоне форвард провел 34 матча, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2017 12:28
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