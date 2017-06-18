Смертин и Сорокин вошли в исполком РФС

Сегодня на конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге состоялись довыборы в исполком организации. По итогам голосования делегатов три вакантные места в исполкоме РФС заняли:

– бывший футболист сборной России, офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин (95,45% голосов «за»);

– официальный представитель компании «НОВАТЭК», председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев (79,92% голосов «за»);

– генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин (95,51% голосов «за»).