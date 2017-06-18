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    Смертин и Сорокин вошли в исполком РФС

    Сегодня на конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге состоялись довыборы в исполком организации. По итогам голосования делегатов три вакантные места в исполкоме РФС заняли:

    – бывший футболист сборной России, офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин (95,45% голосов «за»);

    – официальный представитель компании «НОВАТЭК», председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев (79,92% голосов «за»);

    – генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин (95,51% голосов «за»).

    Источник: РФС

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    18.06.2017 19:40
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