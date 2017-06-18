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    Форварда «Валенсии» обвиняют в сексуальных домогательствах

    Нападающий «Валенсии» Санти Мина провел ночь в тюрьме города Гарруча. 21-летний игрок обвиняется в сексуальных домогательствах.

    Заявление в полицию подала девушка, проводившее время с другом Санти Мины. Игрок присоединился к ним и в обнаженном виде приставал к девушке.

    Сейчас футболист отпущен на свободу. В ближайшее время суд должен принять решение по поводу дальнейших разбирательств в ситуации.

    В прошедшем сезоне испанской Примеры Мина провел за «Валенсию» 29 матчей, забив шесть голов и сделав три голевых паса.

    Источник: Marca

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    18.06.2017 15:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 17:37

      Поклонниц ему мало . Он на девушку друга позарился ! Точно звездонул !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 июня 2017, 16:41

      Главное, чтобы ей было 18.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 июня 2017, 15:42

      А с виду такой благовоспитанный мальчик , а если серьезно то скорей всего это старая схема ,когда девушки хотят просто "срубить" денег с богатеньких звезд ,которые пока еще не научились себя вести в новом статусе звезды. В Англии например по моему каждый второй футболист попадал в такие истории особенно моложе 22-23 лет.

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 июня 2017, 15:31

      Шурыгина на испанцев переключилась

      0
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