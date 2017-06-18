Форварда «Валенсии» обвиняют в сексуальных домогательствах

Нападающий «Валенсии» Санти Мина провел ночь в тюрьме города Гарруча. 21-летний игрок обвиняется в сексуальных домогательствах.

Заявление в полицию подала девушка, проводившее время с другом Санти Мины. Игрок присоединился к ним и в обнаженном виде приставал к девушке.

Сейчас футболист отпущен на свободу. В ближайшее время суд должен принять решение по поводу дальнейших разбирательств в ситуации.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Мина провел за «Валенсию» 29 матчей, забив шесть голов и сделав три голевых паса.