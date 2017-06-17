«Парма» вышла в Серию B спустя два года после банкротства

Финал переходного турнира Лиги Про (третий дивизион Италии) между «Пармой» и «Алессандрией» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Желто-синие гарантировали себе участие в матчах Серии B в следующем сезоне.

В июне 2015 года «Парма» была объявлена банкротом. Сезон-2015/16 команда начала в Серии D.

«Парма» является двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным победителем Кубка УЕФА. За команду выступали чемпионы мира-2006 Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро и Филиппо Индзаги.