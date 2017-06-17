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    «Парма» вышла в Серию B спустя два года после банкротства

    Финал переходного турнира Лиги Про (третий дивизион Италии) между «Пармой» и «Алессандрией» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Желто-синие гарантировали себе участие в матчах Серии B в следующем сезоне.

    В июне 2015 года «Парма» была объявлена банкротом. Сезон-2015/16 команда начала в Серии D.

    «Парма» является двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным победителем Кубка УЕФА. За команду выступали чемпионы мира-2006 Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро и Филиппо Индзаги.

    Источник: Twitter

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    17.06.2017 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 июня 2017, 11:54

      Молодцы Парма!!)

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 июня 2017, 00:42

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 17 июня 2017, 23:51

      Хороший клуб. Скорее бы в Серию А вернулся.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 июня 2017, 23:24

      Т.е в первый сезон вышла в С, а во второй сразу вышла в В. Молодцы, но мутно как то банкротом объявили...

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