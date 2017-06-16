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    Слуцкий рассчитывает на серьезное усиление «Халла»

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий считает, что его новой команде предстоит серьезно усилиться перед стартом в новом сезоне. Российский специалист планирует приобретение 6-7 футболистов.

    «Нам нужен центральный защитник, возможно, даже два, левый защитник, два нападающих, возможно, еще один атакующий полузащитник. В целом нам нужны еще 6-7 игроков.

    Я адаптирую свои схемы под игроков. Еще Брайан Клаф говорил – нет хороших и плохих игровых схем, есть хорошие и плохие игроки. Здесь то же самое. У меня нет особой схемы, у меня есть особая схема для конкретного состава. И я должен полагаться на сильные стороны каждого игрока и прятать их слабые стороны», – сказал Слуцкий.

    Напомним, 9 июня российский специалист возглавил английский клуб второго дивизиона.

    Источник: YouTube

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    16.06.2017 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:38

      Денег бы только дали . А Слуцкий найдет кем усилиться и без переплат .

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 июня 2017, 12:14

      Если бы Халл мог серьёзно усилится ему не нужен был бы эксперимент с русским тренером. Хозяева Халла просто заранее подготовили козла отпущения.

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 июня 2017, 09:10

      Все по делу.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 июня 2017, 08:08

      а чо? толково сказал..

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