Слуцкий рассчитывает на серьезное усиление «Халла»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий считает, что его новой команде предстоит серьезно усилиться перед стартом в новом сезоне. Российский специалист планирует приобретение 6-7 футболистов.

«Нам нужен центральный защитник, возможно, даже два, левый защитник, два нападающих, возможно, еще один атакующий полузащитник. В целом нам нужны еще 6-7 игроков.

Я адаптирую свои схемы под игроков. Еще Брайан Клаф говорил – нет хороших и плохих игровых схем, есть хорошие и плохие игроки. Здесь то же самое. У меня нет особой схемы, у меня есть особая схема для конкретного состава. И я должен полагаться на сильные стороны каждого игрока и прятать их слабые стороны», – сказал Слуцкий.

Напомним, 9 июня российский специалист возглавил английский клуб второго дивизиона.