Кавани – лидер сезона по промахам в Европе

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил 49 голов и отдал шесть голевых передач в 50-ти матчах всех турниров. При этом уругваец 37 раз промахивался из «верных позиций», сообщает WhoScored. Показатель является ведущим для всех футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

Команда Унаи Эмери завершила выступление в чемпионате Франции на втором месте в турнирной таблице. Портал Transfermarkt оценивает Кавани в 45 миллионов евро.

Ранее 30-летний форвард назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере.