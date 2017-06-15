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    Кавани – лидер сезона по промахам в Европе

    В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил 49 голов и отдал шесть голевых передач в 50-ти матчах всех турниров. При этом уругваец 37 раз промахивался из «верных позиций», сообщает WhoScored. Показатель является ведущим для всех футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

    Команда Унаи Эмери завершила выступление в чемпионате Франции на втором месте в турнирной таблице. Портал Transfermarkt оценивает Кавани в 45 миллионов евро.

    Ранее 30-летний форвард назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 19:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 12:41

      Это реализация по статистике - не очень, а результативность - высокая.... Нашим напам обзавестись бы такой статистикой....

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 21:04

      Пасующие хорошие значит.Ди марию то знаю хорош.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 21:01

      Наверное , если бы он забил хотя бы половину своих промахов , ПСЖ мог стать стать чемпионом !

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 19:51

      а не смолов

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 15 июня 2017, 19:44

      Но все ровно стал лучшим бомбардиром....

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