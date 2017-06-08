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    Кавани назвал прошедший сезон самым удачным в карьере

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани считает прошедший сезон самым удачным в своей карьере. Он дал такую оценку исходя из личных достижений.

    «Если посмотреть на мою статистику, то этот сезон однозначно получился для меня лучшим в карьере. Клуб пережил смену тренера и должны были приспособиться к новому типу коллективного мышления. Ведь у каждого специалиста своя манера подготовки, ведения игры. При смене тренера поначалу всегда непросто», – приводит слова Кавани L’Eqiupe.

    В прошедшем сезоне уругвайский нападающий сыграл 36 матчей во французской Лиге 1, отличившись в них 35 голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 8 июня 2017, 15:14

      Ну да.. нихрена не выиграли.. отличный сезон)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 8 июня 2017, 09:28

      после ухода Ибры наступило время Кавани!!!

      -1
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