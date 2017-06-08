Кавани назвал прошедший сезон самым удачным в карьере

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани считает прошедший сезон самым удачным в своей карьере. Он дал такую оценку исходя из личных достижений.

«Если посмотреть на мою статистику, то этот сезон однозначно получился для меня лучшим в карьере. Клуб пережил смену тренера и должны были приспособиться к новому типу коллективного мышления. Ведь у каждого специалиста своя манера подготовки, ведения игры. При смене тренера поначалу всегда непросто», – приводит слова Кавани L’Eqiupe.

В прошедшем сезоне уругвайский нападающий сыграл 36 матчей во французской Лиге 1, отличившись в них 35 голами.